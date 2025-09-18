Vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng: Giám đốc sở 'nhận trách nhiệm'

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không báo cáo kịp thời vụ tán sỏi



Ngày 18.9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, nhận trách nhiệm khi không báo cáo kịp thời cho cấp thẩm quyền vụ việc 255 bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên được điều trị tán sỏi dù máy tán sỏi laser bị hỏi, trong khi Đoàn kiểm tra đã có kết quả trong tháng 7.2025.

Ông Nay Phi La cho biết, đơn vị xin nhận trách nhiệm với UBND tỉnh Đắk Lắk khi không báo cáo kịp thời về vụ việc. Đơn vị muốn làm rõ người, làm rõ trách nhiệm để chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thừa nhận không báo cáo kịp thời vụ việc cho UBND tỉnh ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nay Phi La thông tin thêm, đơn vị chưa thực hiện thăm hỏi các bệnh nhân liên quan đến vụ việc. Đơn vị đã thiếu sót về công tác xã hội và thực hiện công tác thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên theo dõi, thăm khám các bệnh nhân sau phẫu thuật để rà soát tình hình sức khỏe, giải quyết dứt điểm bệnh tật", ông Nay Phi La nhấn mạnh.

Hiện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công an tỉnh Đắk Lắk theo các văn bản đề nghị.

Các cá nhân không trung thực

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiều cán bộ bị kỷ luật đã không trung thực khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong vụ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi dù máy tán sỏi laser bị hỏng.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu cho hay, máy tán sỏi laser bị hỏng từ tháng 11.2023 đến thời điểm kiểm tra (tháng 7.2025); ghi nhận số liệu báo cáo tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (GMHS), số ca tán sỏi laser thực hiện năm 2024 là 480 ca.

Từ tháng 5 - 11.2024, ông Hoàng có áp dụng bằng phương pháp phẫu thuật khác để thực hiện trên bệnh nhân nhưng hồ sơ bệnh án ghi là dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser.

Trong lúc thực hiện, ông Hoàng đã báo cáo với Ban giám đốc bệnh viện. Từ sau tháng 11.2024 trở đi, ông đã không thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser nữa do sợ vướng đến thủ tục thanh toán.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên ẢNH: T.C

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - GMHS cho rằng, nhiệm vụ của khoa chỉ xếp lịch mổ và phân công kíp gây mê, không tham gia vào nội dung hội chẩn và công tác chuyên môn của kíp phẫu thuật.

Theo báo cáo của tổ kiểm tra, Hội đồng chuyên môn kết luận, kíp phẫu thuật viên, kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng của người thầy thuốc; chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn; chưa thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của bệnh viện.

Theo đó, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - GMHS. Các thành viên tham gia có trách nhiệm liên đới trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng máy laser lúc bị hỏng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 18.9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp để làm rõ vụ máy tán sỏi laser bị hỏng từ cuối năm 2023 nhưng cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn điều trị cho 255 bệnh nhân và lập hồ sơ báo cáo sai dịch vụ trong năm 2024. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, thừa nhận vụ việc nêu trên xảy ra tại bệnh viện. Về vấn đề này, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, thẳng thắn nhìn nhận đây là vi phạm trong chuyên môn của các cá nhân, không phải một hệ thống. Từ vụ việc này, lãnh đạo Sở sẽ chấn chỉnh ngành y tế trên địa bàn tỉnh.



