Hà Nội truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan vụ cháy 4 người chết

Trong văn bản phát đi trưa 16.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Giám đốc Công an TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết ở lán tạm trên đất nông nghiệp tại thôn Văn Giáp.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ cháy công trình trái phép làm 4 người chết ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín ẢNH: ĐÌNH HUY

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng giao Sở NN-MT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường xử lý dứt điểm đối với các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện theo Chỉ thị số 14/CT-UBND.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cơ sở thực hiện khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở.

Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ hai, trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn, tuyên truyền người dân không sản xuất, kinh doanh, làm việc và sinh sống tại các cơ sở, khu nhà trọ, nhà nhiều căn hộ không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy…

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 4 giờ 40 ngày 16.9, một vụ cháy đã xảy ra tại lán sản xuất cơ khí ở thôn Văn Giáp, làm 4 người trong một gia đình tử vong. Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có khung thép, mái tôn, cao khoảng 5 m, diện tích sàn khoảng 90 m2.