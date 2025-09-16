Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công trình xảy ra cháy khiến 4 người chết ở Hà Nội xây trái phép

Trần Cường
Trần Cường
16/09/2025 11:48 GMT+7

Theo Công an Hà Nội, địa điểm xảy ra cháy khiến 4 người chết là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 4 giờ 40 ngày 16.9, nhận tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội), Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) cùng 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng và lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an xã, người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công trình xảy ra cháy khiến 4 người chết ở Hà Nội xây trái phép- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: N.B

Trước tính chất phức tạp của vụ hỏa hoạn, thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) và thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công an Hà Nội cho hay, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5 m với diện tích sàn khoảng 90 m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Công trình xảy ra cháy khiến 4 người chết ở Hà Nội xây trái phép- Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy, điều tra

ẢNH: N.B

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Theo Công an Hà Nội, dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương, kịp thời nhưng vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc.

Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.

Giám đốc Công an Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bi kịch cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, gia đình 4 người tử vong

Khám phá thêm chủ đề

hỏa hoạn Cháy 4 người chết ở Hà Nội Công trình xây trái phép Thường Tín
