Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến gia đình 4 người tử vong

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 16.9, một lãnh đạo xã Thường Tín (TP.Hà Nội) xác nhận vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Văn Giáp xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 30. Ở thời điểm hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có 4 người đang ngủ, gồm 2 vợ chồng và 2 người con.

Bi kịch cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, gia đình 4 người tử vong

Do cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

"Xã đang làm báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy", vị lãnh đạo xã cho biết thêm.