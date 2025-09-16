Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến gia đình 4 người tử vong

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
16/09/2025 09:36 GMT+7

Công trình nhà ở bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lúc rạng sáng khiến một gia đình 4 người ở Hà Nội tử vong.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 16.9, một lãnh đạo xã Thường Tín (TP.Hà Nội) xác nhận vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Văn Giáp xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 30. Ở thời điểm hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có 4 người đang ngủ, gồm 2 vợ chồng và 2 người con.

Bi kịch cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, gia đình 4 người tử vong

Do cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Tới khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

"Xã đang làm báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. Hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy", vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Tin liên quan

Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân

Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân

Sáng 12.9, một vụ cháy nhà trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM đã cướp đi sinh mạng của ông N.M.T (78 tuổi). Dù người dân đã nỗ lực hết sức để cứu nạn nhân, nhưng ngọn lửa lan nhanh khiến mọi cố gắng bất thành.

Khám phá thêm chủ đề

cháy nhà 4 người chết hà nội xã Thường Tín gia đình
