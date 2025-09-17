Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Yêu cầu báo cáo vụ chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện

Hữu Tú
Hữu Tú
17/09/2025 19:03 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương báo cáo về vụ việc 6 giáo viên thắng kiện từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành án.

Chiều 17.9, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương làm rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.9 về vụ việc 6 giáo viên thắng kiện nhưng chưa được thực thi bản án.

Ông Thái nhấn mạnh: "Vụ việc xảy ra từ năm 2022 nhưng đến nay chưa thi hành án cho các giáo viên thắng kiện là quá lâu, cần làm rõ trách nhiệm và có giải pháp dứt điểm".

Yêu cầu báo cáo vụ chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện - Ảnh 1.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ 6 sáu giáo viên thắng kiện nhưng chưa được thi hành án

ẢNH: HỮU TÚ

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, UBND H.Krông Pắk (cũ), Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Ea Kly (nay thuộc xã Ea Kly, Đắk Lắk) phải liên đới bồi thường cho 6 giáo viên thắng kiện tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, kèm theo lãi suất phát sinh trong giai đoạn thi hành án và đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay UBND xã Ea Kly vẫn chưa được cấp kinh phí để chi trả cho 6 giáo viên thắng kiện.

Yêu cầu báo cáo vụ chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện - Ảnh 2.

Các giáo viên kiện UBND H.Krông Pắk (cũ) và 2 trường THCS vì chấm dứt hợp đồng lao động trái luật

ẢNH: T.X

Trước đó, từ năm 2021 - 2022, 6 giáo viên tại H.Krông Pắk (cũ) đã khởi kiện UBND H.Krông Pắk, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Ea Kly vì bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Theo các bản án đã có hiệu lực, các đơn vị trên phải bồi thường hơn 1,4 tỉ đồng cho 6 giáo viên thắng kiện.

Tháng 10.2023, UBND H.Krông Pắk (cũ) từng có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để chi trả cho nhóm giáo viên. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận.

Đến tháng 6.2025, UBND H.Krông Pắk (cũ) tiếp tục báo cáo về việc chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện, song vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tin liên quan

Huyện phải 'tự lo' kinh phí 2,1 tỉ đồng bồi thường cho giáo viên thắng kiện

Huyện phải 'tự lo' kinh phí 2,1 tỉ đồng bồi thường cho giáo viên thắng kiện

Một huyện ở Đắk Lắk có tờ trình xin tỉnh bố trí hơn 2,1 tỉ đồng để thi hành án, bồi thường cho các giáo viên thắng kiện bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nhưng Sở Tài chính tỉnh này cho rằng huyện phải 'tự lo'.

Khám phá thêm chủ đề

giáo viên thắng kiện Bồi thường Đắk Lắk chậm thi hành án Hợp đồng lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận