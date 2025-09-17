Yêu cầu báo cáo vụ chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện

Chiều 17.9, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương làm rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.9 về vụ việc 6 giáo viên thắng kiện nhưng chưa được thực thi bản án.

Ông Thái nhấn mạnh: "Vụ việc xảy ra từ năm 2022 nhưng đến nay chưa thi hành án cho các giáo viên thắng kiện là quá lâu, cần làm rõ trách nhiệm và có giải pháp dứt điểm".

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ 6 sáu giáo viên thắng kiện nhưng chưa được thi hành án ẢNH: HỮU TÚ

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, UBND H.Krông Pắk (cũ), Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Ea Kly (nay thuộc xã Ea Kly, Đắk Lắk) phải liên đới bồi thường cho 6 giáo viên thắng kiện tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, kèm theo lãi suất phát sinh trong giai đoạn thi hành án và đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay UBND xã Ea Kly vẫn chưa được cấp kinh phí để chi trả cho 6 giáo viên thắng kiện.

Các giáo viên kiện UBND H.Krông Pắk (cũ) và 2 trường THCS vì chấm dứt hợp đồng lao động trái luật ẢNH: T.X

Trước đó, từ năm 2021 - 2022, 6 giáo viên tại H.Krông Pắk (cũ) đã khởi kiện UBND H.Krông Pắk, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Ea Kly vì bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Theo các bản án đã có hiệu lực, các đơn vị trên phải bồi thường hơn 1,4 tỉ đồng cho 6 giáo viên thắng kiện.

Tháng 10.2023, UBND H.Krông Pắk (cũ) từng có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính bổ sung hơn 2,1 tỉ đồng để chi trả cho nhóm giáo viên. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận.

Đến tháng 6.2025, UBND H.Krông Pắk (cũ) tiếp tục báo cáo về việc chậm thi hành án đối với 6 giáo viên thắng kiện, song vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.