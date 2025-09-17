Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Xử lý dứt điểm vụ 'loạn' đồng phục học sinh ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
17/09/2025 16:21 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm túc, dứt điểm vụ 'loạn' đồng phục tại một trường tiểu học, yêu cầu học sinh mặc 3 đồng phục khác nhau trong một tuần.

Ngày 17.9, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 8, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có phản hồi về việc Trường tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Drăng; thuộc H.Ea H'leo, Đắk Lắk cũ) đề xuất phụ huynh chuẩn bị nhiều bộ đồng phục cho học sinh, trong đó yêu cầu mặc 3 màu khác nhau trong một tuần.

Xử lý dứt điểm vụ 'loạn' đồng phục học sinh ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đồng phục màu cam của Trường tiểu học Lý Tự Trọng được áp dụng từ năm học 2024 - 2025

ẢNH: T.X

Trước đó, báo chí phản ánh Trường tiểu học Lý Tự Trọng đề nghị mỗi học sinh chuẩn bị nhiều loại đồng phục, mặc áo xanh vào thứ hai và thứ tư, áo cam vào thứ ba và thứ năm, thứ sáu mặc áo trắng hoặc áo cam, xanh; riêng các tiết thể dục phải mặc đồng phục thể dục.

Ngay sau khi nắm thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với lãnh đạo UBND xã Ea Drăng và Ban giám hiệu Trường tiểu học Lý Tự Trọng. Qua xác minh, Sở GD-ĐT khẳng định nội dung báo chí phản ánh là chính xác.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước thềm năm học mới, Trường tiểu học Lý Tự Trọng dự kiến may đồng phục cho học sinh. Tuy nhiên, sau khi có phản ánh của phụ huynh và báo chí, nhà trường đã họp và quyết định tạm dừng việc may đồng phục trong năm học này.

Xử lý dứt điểm vụ 'loạn' đồng phục học sinh ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi họp báo

ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo giải thích của Trường tiểu học Lý Tự Trọng, việc may thêm đồng phục không phải là chủ trương chung mà là sự thống nhất riêng giữa phụ huynh các lớp và giáo viên chủ nhiệm, nhằm có trang phục riêng khi tham gia hoạt động tập thể. Tuy nhiên, cách làm này đã gây hiểu lầm và tạo gánh nặng không cần thiết cho phụ huynh.

Sở GD-ĐT khẳng định sẽ xử lý dứt điểm vụ việc "loạn" đồng phục. Lãnh đạo sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể và sẽ đưa ra kết luận, xử lý đúng người, đúng việc.

Xôn xao vụ 'loạn' đồng phục của một trường tiểu học

Xôn xao vụ ‘loạn’ đồng phục của một trường tiểu học

Nhiều phụ huynh học sinh của một trường tiểu học ở Đắk Lắk tỏ ra băn khoăn và cho rằng dễ nhầm lẫn trước yêu cầu bắt học sinh mặc nhiều đồng phục khác nhau vào các ngày học trong tuần.

