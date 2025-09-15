Con trai cựu Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập bị bắt

Cung Ích Đình - con trai cựu Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập ẢNH: ETTODAY

Theo ETtoday, sáng 15.9, Cung Ích Đình (25 tuổi, con trai ông Cung Mỹ Phú - cựu Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập, Đài Loan) đã bị tạm giữ và đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn liên quan đến vụ nữ diễn viên Giang Tổ Bình (47 tuổi) tố bị anh này chuốc thuốc, xâm hại tình dục và ghi lại hình ảnh nhạy cảm. Đến khoảng 4 giờ chiều, Cung Ích Đình được chuyển đến Viện Kiểm sát Đài Bắc để tiếp tục thẩm vấn. Hiện thiếu gia này đang đối mặt với hai cáo buộc: xâm hại tình dục và xâm phạm quyền riêng tư.

Quá trình bị bắt giữ, thẩm vấn, Cung Ích Đình giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác với cơ quan chức năng.

Trang này cho biết sau phiên thẩm vấn bổ sung kéo dài đến tối cùng ngày, Viện kiểm sát Đài Bắc cho phép Cung Ích Đình được tại ngoại với điều kiện nộp khoản tiền bảo lãnh 1 triệu Đài tệ (hơn 870 triệu đồng) đồng thời bị hạn chế xuất cảnh. Điện thoại di động của Cung Ích Đình cũng bị tịch thu để gửi đi giám định khôi phục dữ liệu. Công tố viên tuyên bố nghi phạm phải tuân thủ lệnh bảo vệ nạn nhân tố cáo, ngăn cấm bất kỳ hành vi đe dọa, quấy rối, tiếp xúc hoặc theo dõi nạn nhân trong thời hạn 2 năm.

Giang Tổ Bình tố cáo con trai lãnh đạo Đài truyền hình Tam Lập

Giang Tổ Bình và Cung Ích Đình từng có mối quan hệ tình cảm trước khi xảy ra sự việc ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự việc bắt đầu từ tháng 8.2025, khi Giang Tổ Bình chia sẻ trên mạng xã hội rằng nhân viên của một đài truyền hình đã chuốc thuốc một nữ diễn viên, có hành vi xâm hại tình dục, lén ghi lại hình ảnh nhạy cảm và cố gắng lan truyền chúng. Không lâu sau, người đẹp 7X thừa nhận chính mình là nạn nhân trong câu chuyện và thủ phạm là người đàn ông trẻ tuổi từng có mối quan hệ tình cảm với cô. Người được nhắc đến không ai khác là Cung Ích Đình.

Theo chia sẻ từ phía mỹ nhân phim Phong Vân, cách đây vài tuần, khi dự tiệc cùng bạn bè, cô thấy trong người không khỏe nên đã về nhà sớm. Cung Ích Đình (lúc này hai người đã chia tay) lén bám theo nữ diễn viên và đi thẳng đến nhà cô. Tại đây, vì có bệnh tim mãn tính, Giang Tổ Bình có nhờ Cung Ích Đình lấy thuốc nhưng lại bị tráo thành loại thuốc khác sau đó rơi vào trạng thái mơ màng, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Lợi dụng lúc người đẹp không tỉnh táo, Cung Ích Đình được cho là đã có hành vi xâm hại cô, sao nữ cũng nghi ngờ toàn bộ quá trình bị ghi lại.

Lúc tỉnh dậy, Giang Tổ Bình đề cập đến việc bị xâm hại, quay lén, yêu cầu xóa hình ảnh, video liên quan. Theo lời kể, Cung Ích Đình đã lớn tiếng thách thức, khẳng định mình có bản sao lưu trên dữ liệu đám mây, tỏ ra không hề hối hận. Điều này khiến nữ diễn viên 7X sợ hãi, suy sụp, lo sợ những hình ảnh nhạy cảm của mình có thể bị phát tán lúc nào.

Vụ Giang Tổ Bình bị chuốc thuốc, cưỡng dâm gây chấn động dư luận Đài Loan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi Giang Tổ Bình lên tiếng, vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận. Cung Ích Đình thừa nhận từng có thời gian hẹn hò nữ diễn viên 47 tuổi, cho biết hành động đấu tố của nữ diễn viên là để trả thù tình cảm đồng thời tuyên bố sẽ có động thái pháp lý để bảo vệ bản thân. Scandal này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng ông Cung Mỹ Phú - khi ấy vẫn giữ chức Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập. Khi sự việc gây phản ứng mạnh mẽ, vị này đã chủ động xin từ chức.

Bên cạnh việc lên tiếng tố cáo Cung Ích Đình, Giang Tổ Bình chia sẻ nhiều ngày qua cô sống trong sợ hãi, kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Nghệ sĩ lo sợ sự an toàn của bản thân cũng như tác động của vụ việc đến những người thân yêu. Tuy nhiên, nữ diễn viên phim Công chúa Hoài Ngọc cho biết cô quyết định tạm gác cảm xúc cá nhân và giao quyền xử lý vụ việc cho luật sư, tin tưởng vào luật pháp. Thời gian qua, minh tinh được nhiều đồng nghiệp cùng đông đảo khán giả công khai ủng hộ.