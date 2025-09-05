Thư Kỳ khoe sắc quyến rũ ở Venice, bật khóc vì áp lực làm đạo diễn

Thư Kỳ cùng dàn diễn viên phim Girl xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice (Ý) ẢNH: REUTERS

Hôm 4.9 (giờ địa phương), Thư Kỳ trở thành tâm điểm chú ý khi sải bước trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Girl (Con gái) tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 ở Ý. Đây là tác phẩm đầu tay của minh tinh 7X với vai trò đạo diễn.

Xuất hiện trước truyền thông quốc tế, mỹ nhân Đài Loan thu hút ánh nhìn với gương mặt xinh đẹp, nổi bật với nụ cười tỏa nắng và thần thái tự tin. Nữ diễn viên khéo léo khoe vóc dáng mảnh mai, gợi cảm với nguyên "cây" đen thanh lịch, ôm sát cơ thể cùng chi tiết cắt eo tinh tế kết hợp trang sức tối giản và lối trang điểm nhẹ nhàng tôn vẻ đẹp tự nhiên. Ở tuổi 49, cô được khen vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và khiến nhiều khán giả trầm trồ trước sắc vóc quyến rũ của bà xã Phùng Đức Luân.

Thư Kỳ nhận nhiều lời khen với sắc vóc quyến rũ, trẻ trung ở tuổi 49 ẢNH: AFP, REUTERS

Minh tinh xứ Đài hạnh phúc khi bộ phim đầu tiên cô đạo diễn được ra mắt tại liên hoan phim danh giá ẢNH: REUTERS

Thư Kỳ kể áp lực lần đầu làm đạo diễn

Bên cạnh vẻ đẹp không tuổi khi xuất hiện trên thảm đỏ Venice, Thư Kỳ còn nhận nhiều phản hồi tích cực với bộ phim điện ảnh đầu tiên. Sau buổi công chiếu, Girl nhận về tràng pháo tay kéo dài gần chục phút từ khán giả và giới mộ điệu, khiến minh tinh 49 tuổi bật khóc vì xúc động. Nhà làm phim xứ Đài ôm chầm lấy dàn diễn viên, họ cùng ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt này trong nghẹn ngào.

Ra mắt bộ phim đầu tay ở Venice, Thư Kỳ thừa nhận bản thân rất áp lực khi thử sức với vai trò đạo diễn. Cô tâm sự trước đây, khi làm diễn viên, bản thân chỉ cần tập trung vào vai diễn, có thời gian chăm chút cho ngoại hình, thần thái, cảm xúc nhân vật nhưng với tư cách là đạo diễn tham gia liên hoan phim, cô rất lo lắng, có nhiều áp lực khó diễn tả bằng lời. Cũng vì quá lo lắng, cô không quan tâm đến việc lựa chọn trang phục, trang điểm để dự sự kiện, chỉ chăm chăm nghĩ về phản ứng sau khi những khán giả đầu tiên thưởng thức bộ phim. Khoảnh khắc nhận được tràng vỗ tay khích lệ, những lời tán dương, sao nữ mới trút bỏ được gánh nặng vô hình.

Thư Kỳ bận rộn với lịch trình quảng bá phim mới ở Venice (Ý) ẢNH: REUTERS

Girl đang tranh giải Sư tử vàng - hạng mục quan trọng nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim xoay quanh Lâm Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh đóng), một cô gái trầm tính, khép kín, lớn lên trong bóng tối tĩnh lặng. Rồi cuộc gặp gỡ giữa cô với Lý Lệ Lệ vốn sôi nổi và vô tư đã đánh thức những giấc mơ bị chôn vùi bấy lâu. Nhưng, ngay khi Tiểu Lệ bắt đầu mở lòng với thế giới, quá khứ nghiệt ngã của mẹ cô lại ùa về, soi rọi nỗi đau của chính cô. Tiểu Lệ bị mắc kẹt giữa nỗi buồn di truyền và khát vọng tự do, buộc cô phải tìm cách vượt qua bóng tối của cuộc sống mà bản thân chưa bao giờ lựa chọn…

Phim nhận về nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn. Trong số đó, cây viết phê bình của Variety đánh giá: "Với vai trò đạo diễn, Thư Kỳ thể hiện sự nghiêm túc đầy cứng cỏi nhưng đồng thời vẫn thể hiện lòng trắc ẩn với những đứa trẻ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn vô tận của bạo lực. Một vòng lặp mà ở đó không có sự cứu rỗi nào, chỉ còn lại niềm hy vọng mơ hồ rằng chính chúng có thể tìm được lối thoát".