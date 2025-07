Thư Kỳ và bước tiến mới trong sự nghiệp điện ảnh

Girl do Thư Kỳ đạo diễn sẽ tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm nay ẢNH: MANDARIN VISION

Thư Kỳ 'sốc' khi phim đầu tay được tranh giải Sư tử vàng

Thư Kỳ đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi Girl - bộ phim đầu tay mà cô đạo diễn, chính thức ghi tên trong danh sách tranh giải Sư tử vàng, hạng mục quan trọng nhất tại Liên hoan phim Venice.

Theo Deadline hôm 23.7, minh tinh 49 tuổi chia sẻ sau khi nhận tin vui: "Tôi đã bị sốc và nhảy cẫng lên, la hét trong phòng khách sạn khi nghe tin. Trong tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc". Nữ thần màn ảnh Đài Loan gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp cô hoàn thành tác phẩm đồng thời tri ân đạo diễn Hầu Hiếu Hiền (nhà làm phim có mối duyên sâu sắc và có ảnh hưởng quan trọng trong sự nghiệp phim ảnh của cô). Nghệ sĩ 7X chia sẻ: "Nếu không có ông ấy, Girl đã không thể tồn tại".

Thư Kỳ trên trường quay Girl ẢNH: WEIBO NV

Việc tác phẩm đầu tay được tranh tài cùng các nhà làm phim tài danh quốc tế ở hạng mục quan trọng nhất của Liên hoan phim Venice 2025 là một bước tiến lớn trong sự nghiệp điện ảnh của Thư Kỳ. Giờ đây, cô không còn chỉ được nhắc đến là một diễn viên, một "biểu tượng gợi cảm" của màn ảnh Hoa ngữ mà còn là một nhà làm phim triển vọng khi tác phẩm đầu tay đã được đặt chân đến một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, điều mà nhiều đạo diễn non trẻ luôn khao khát.

"Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nhà làm phim của Liên hoan phim Venice, tất cả những người đã giúp tôi trưởng thành, tất cả những người bạn đã ủng hộ và yêu thương tôi. Và cả chồng tôi (tài tử Phùng Đức Luân) vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của anh ấy. Tôi cảm thấy như mình đã giành được một giải thưởng, đúng vậy, được ghi tên trong đề cử đã là một sự công nhận to lớn đối với Girl", Thư Kỳ bộc bạch.

'Girl' - câu chuyện về 'con gái'

Poster tác phẩm đầu tay của Thư Kỳ trong vai trò đạo diễn ẢNH: INSTAGRAM NV

Girl do Thư Kỳ viết kịch bản và đạo diễn, nhà quay phim Dư Tĩnh Bình phụ trách hình ảnh. Tác phẩm lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, khắc họa mối quan hệ gia đình, ước mơ và hiện thực tàn nhẫn.

Bộ phim xoay quanh Lâm Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh đóng), một cô gái trầm tính, khép kín, lớn lên trong bóng tối tĩnh lặng. Rồi cuộc gặp gỡ giữa cô với Lý Lệ Lệ vốn sôi nổi và vô tư đã đánh thức những giấc mơ bị chôn vùi bấy lâu. Nhưng, ngay khi Tiểu Lệ bắt đầu mở lòng với thế giới, quá khứ nghiệt ngã của mẹ cô lại ùa về, soi rọi nỗi đau của chính cô. Tiểu Lệ bị mắc kẹt giữa nỗi buồn di truyền và khát vọng tự do, buộc cô phải tìm cách vượt qua bóng tối của cuộc sống mà bản thân chưa bao giờ lựa chọn…

Tại Liên hoan phim Venice năm nay, phim đầu tay của Thư Kỳ trong vai trò đạo diễn sẽ cạnh tranh với 20 tác phẩm từ những nhà làm phim tài danh khắp thế giới. Đáng chú ý trong số đó có No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook (có Lee Byung Hyun, Son Ye Jin đóng chính), The Smashing Machine của đạo diễn Benny Safdie (có Dwayne Johnson và Emily Blunt đóng chính), Silent Friend của đạo diễn Ildikó Enyedi (có Lương Triều Vỹ đóng chính)…

Thư Kỳ duy trì ổn định về mặt sắc vóc, danh tiếng trong hơn 30 năm hoạt động ẢNH: INSTAGRAM NV

Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan, trải qua thời thơ ấu cơ cực. Khi mới 17 tuổi, người đẹp một mình đến Hồng Kông theo đuổi nghệ thuật. Cô từng được biết đến với vai trò người mẫu, có khoảng thời gian đóng phim cấp ba sau đó chuyển hướng sang các dự án chính thống và gặt hái được thành công vang dội. Các tác phẩm: Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Gác kiếm, Người vận chuyển, Thời khắc đẹp nhất, Vợ tôi là gangster, Thương thành, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp Ẩn Nương… đưa Thư Kỳ trở thành minh tinh hàng đầu Hoa ngữ. Nữ diễn viên từng giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải Kim Mã và 3 giải Kim Tượng.

Gần đây nhất, Thư Kỳ đóng vai chính trong phim Resurrection của đạo diễn Tất Cống. Tác phẩm được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2025 và giành được giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo.

Sau hơn 30 năm hoạt động trong làng giải trí, cô vẫn duy trì được độ nổi tiếng cũng như nhan sắc. Minh tinh được nhiều thương hiệu về thời trang, làm đẹp săn đón, trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu quốc tế.