Thư Kỳ: Hạnh phúc khi được sống đơn giản, vô ưu ở tuổi U.50

Thư Kỳ đón sinh nhật giản dị bên Phùng Đức Luân ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 16.4, Thư Kỳ đón sinh nhật thứ 49 bên Phùng Đức Luân. Nữ diễn viên để mặt mộc, ăn mặc giản dị, cùng chồng thổi nến, cắt bánh kem tại nhà. Trên trang cá nhân, sao phim Gác kiếm đăng ảnh chụp cùng bạn đời kèm dòng trạng thái dài với những tâm sự khi bước sang tuổi mới.

Thư Kỳ bộc bạch: "Khi bạn đạt đến một độ tuổi nhất định, kỳ vọng của bạn về cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Những tham vọng bạn từng có đều đã tan biến hết… Bạn chỉ muốn sống trọn từng khoảnh khắc, biết cách suy ngẫm và hiểu rõ hơn những điều khó khăn đạt được trong cuộc sống thường ngày". Cô tiếp tục: "Tôi biết cách trân trọng mọi người và mọi vật, biết rằng khi không đạt được những điều mình mong muốn dù đã nỗ lực chăm chỉ, tôi không cần phải quá bận tâm. Tôi biết cách buông bỏ và chúc phúc cho người khác, suy nghĩ theo quan điểm của người khác".

Ở tuổi U.50, Thư Kỳ học cách buông bỏ nhiều điều, sống đơn giản, trân trọng mọi điều xung quanh ẢNH: INSTAGRAM NV

Bà xã Phùng Đức Luân tâm sự rằng cuộc sống hạnh phúc với mình là cuộc sống đơn giản, vô ưu và khỏe mạnh. Mỹ nhân xứ Đài nhận thức được rằng nếu mình đạt được điều gì đó là may mắn còn nếu không thì đó là do số phận an bài. Cô kết thúc bài đăng bằng lời tri ân đến mẹ vì đã sinh ra cô, hy sinh ước mơ của mình để sống một cuộc đời bình thường với vai trò là một người vợ, người mẹ. Nữ diễn viên 7X nhắn nhủ: "Mong vạn vật được đối xử tử tế, tôi hy vọng những người yêu thương tôi sẽ được đối xử tử tế và hạnh phúc. Điều ước dành cho tôi: Nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với người khác, sống vui vẻ và luôn nói lời yêu thương".

Trong bài đăng mới hơn, Thư Kỳ khoe ảnh bữa tiệc sinh nhật khác và bày tỏ: "Hóa ra năm nay đã là năm thứ 30 trong nghề. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ và yêu thương tôi. Thời gian thật sự trôi nhanh quá!".

Người đẹp hạnh phúc khi luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ suốt 30 năm hoạt động trong làng giải trí ẢNH: INSTAGRAM NV

Thư Kỳ có tuổi thơ cơ cực

Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan, trải qua thời thơ ấu cơ cực. Khi mới 17 tuổi, người đẹp một mình đến Hồng Kông theo đuổi nghệ thuật. Cô từng được biết đến với vai trò người mẫu, có khoảng thời gian đóng phim cấp ba sau đó chuyển hướng sang các dự án chính thống và gặt hái được thành công vang dội. Các tác phẩm: Sắc tình nam nữ, Phong Vân: Hùng bá thiên hạ, Gác kiếm, Người vận chuyển, Thời khắc đẹp nhất, Vợ tôi là gangster, Thương thành, Phi thành vật nhiễu, Nhiếp Ẩn Nương… đưa Thư Kỳ trở thành minh tinh hàng đầu Hoa ngữ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Năm ngoái, cô còn thử sức với vai trò đạo diễn.



Sắc vóc quyến rũ của Thư Kỳ ở tuổi U.50 ẢNH: INSTAGRAM NV

Về đời tư, Thư Kỳ kết hôn với tài tử Phùng Đức Luân vào năm 2016. Cặp đôi độc lập về kinh tế, nữ diễn viên biết ơn chồng vì luôn bao dung, đồng hành cùng mình. Họ được ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc dù chưa có con sau nhiều năm mong ngóng.

Sau 30 năm hoạt động trong làng giải trí, Thư Kỳ vẫn duy trì được độ nổi tiếng cũng như nhan sắc. Minh tinh 7X được nhiều thương hiệu về thời trang, làm đẹp săn đón, trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu quốc tế.