Brad Pitt tình tứ bên bạn gái kém 29 tuổi trên thảm đỏ Venice

Brad Pitt tình tứ bên bạn gái Ines de Ramon ẢNH: WIREIMAGE, GETTY

Xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim mới Wolfs thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Venice đang diễn ra tại Ý, Brad Pitt trở thành tâm điểm chú ý khi tay trong tay bên bạn gái Ines de Ramon. Ngôi sao từng đoạt giải Oscar điển trai, phong độ trong bộ vest tối màu được thương hiệu Louis Vuitton thiết kế riêng trong khi người đẹp 32 tuổi khoe nét gợi cảm, cuốn hút trong chiếc váy dạ hội trắng lệch vai.

Màn sánh bước của hai người đánh dấu lần đầu tiên họ cùng xuất hiện trên thảm đỏ với tư cách là một đôi. Nam diễn viên kỳ cựu và bạn gái kém 29 tuổi thoải mái tạo dáng trước ống kính, liên tục cười nói và dành cho nhau ánh nhìn, cử chỉ tình tứ, thân mật.



Cặp đôi thoải mái trong lần đầu sánh bước trên thảm đỏ ẢNH: GETTY

Họ được chụp lại nhiều khoảnh khắc tay trong tay tại sự kiện ẢNH: GETTY

Brad Pitt và Ines de Ramon cũng vui vẻ xuất hiện bên tài tử George Clooney và vợ - nữ luật sư Amal Clooney. Họ sánh bước rạng rỡ trên thảm đỏ, cùng ăn mừng buổi ra mắt bộ phim hài hành động do Pitt và George đóng chính.

Trước khi bắt đầu sự kiện chính, hai cặp đôi này đã sớm đến Venice và cùng nhau du ngoạn, hẹn hò vào đêm hôm trước. Cả nhóm được chụp ảnh khi đang đi thuyền đến một nhà hàng nổi tiếng và cùng ăn tối.

Brad Pitt - Ines de Ramon dự thảm đỏ Venice cùng vợ chồng tài tử George Clooney ẢNH: GETTY

Cặp đôi hẹn hò ở Venice trước ngày diễn ra sự kiện ẢNH: BACKGRID

Hình ảnh Brad Pitt tình tứ bên tình trẻ ở Venice trái ngược với những khoảnh khắc Angelina Jolie lẻ bóng tại thành phố thơ mộng này cách đó ít ngày. Minh tinh 49 tuổi đến Venice dự buổi ra mắt phim Maria do cô đóng chính, nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt tác phẩm vào hôm 29.8 cùng đạo diễn Pablo Larraín và đoàn làm phim. Ngôi sao Mỹ nhanh chóng rời khỏi Ý để thực hiện lịch trình khác.

Trước đó, Alberto Barbera - giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair rằng ban tổ chức đã đặc biệt chú ý đến lịch chiếu hai tác phẩm của Angelina Jolie và Brad Pitt, không để họ chạm mặt nhau. Động thái này được đưa ra nhằm tránh mọi sự va chạm khó xử giữa hai ngôi sao vốn có mối quan hệ căng thẳng sau ly hôn.

Brad Pitt và tình trẻ bên nhau từ năm 2022 và ngày càng gắn bó ẢNH: GETTY

Cuộc sống riêng của Angelina Jolie và Brad Pitt sau ly hôn luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Trong khi mỹ nhân phim Maleficent kín tiếng trong chuyện tình cảm và chỉ đề cập đến việc ở bên các con thì chồng cũ của cô ngày càng cởi mở hơn với việc công khai xuất hiện bên tình mới. Pitt và nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon đã hẹn hò được gần 2 năm và ngày càng gắn bó, nghiêm túc trong mối tình này.

Theo PageSix, cặp đôi đã dành một phần mùa hè để nghỉ dưỡng tại điền trang rượu vang Chateau Miraval (Pháp) - nơi đã chứng kiến đám cưới lẫn cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa Brad Pitt và vợ cũ. Nguồn tin của trang này cho biết tài tử 61 tuổi muốn tận hưởng cuộc sống mới sau thời gian dài bị bủa vây bởi những tranh cãi, căng thẳng liên quan đến vụ ly hôn. "Anh ấy đang sống cuộc sống của riêng mình. Angelina đã làm điều tồi tệ nhất mà cô ấy có thể làm, đó là tách bọn trẻ khỏi cha chúng", nguồn tin cho biết. Hiện sao phim Once Upon a Time in Hollywood được cho là hầu như không liên lạc với những người con đã trưởng thành và hạn chế thăm hai con út.