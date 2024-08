Angelina Jolie quyến rũ trên thảm đỏ Venice, ban tổ chức không để chạm mặt Brad Pitt

Angelina Jolie rạng rỡ trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice Ảnh: Reuters

Angelina Jolie thu hút mọi ống kính khi trở lại Liên hoan phim Venice 2024 (Ý) qua buổi ra mắt tác phẩm Maria do cô đóng chính. Sải bước trên thảm đỏ sự kiện, minh tinh 49 tuổi diện chiếc váy màu be Tamara Ralph được may riêng. Bộ cánh nổi bật với chi tiết hở vai, khăn lông choàng phía trên cùng những đường xếp nếp mềm mại, thanh thoát ở thân váy, giúp tôn vóc dáng cao, mảnh mai và nét quyến rũ của bà mẹ 6 con. Nữ diễn viên 7X hoàn thiện vẻ ngoài với mái tóc vàng xoăn nhẹ được xõa tự nhiên, son môi đỏ. Thần thái, sắc vóc của nữ nghệ sĩ ở tuổi U.50 nhận được nhiều lời khen ngợi.



Minh tinh 49 tuổi khoe sắc vóc quyến rũ trong chiếc váy be mềm mại Ảnh: Reuters

Mỹ nhân Hollywood được khen đẹp sắc sảo, mặn mà ở tuổi U.50 Ảnh: Reuters

Maria là bộ phim tiểu sử về nữ ca sĩ opera Maria Callas (Angelina Jolie thủ vai). Tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Pablo Larraín. Quá trình quay phim ở châu Âu vào năm ngoái, Jolie được các con ủng hộ, Pax Thiên đồng hành cùng mẹ trên phim trường. Tại Liên hoan phim Venice năm nay, Maria là một trong những tác phẩm tranh giải Sư tử vàng.

Angelina Jolie bên cạnh đạo diễn Pablo Larraín Ảnh: Reuters

Nữ diễn viên vui vẻ ra mắt dự án mới cùng đạo diễn Pablo Larraín, các diễn viên Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino Ảnh: Reuters

Bộ phim Maria do Angelina Jolie đóng chính là một trong những tác phẩm tranh giải năm nay Ảnh: Reuters

Sự xuất hiện của Angelina Jolie tại Venice thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng bởi Brad Pitt cũng dự liên hoan phim năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vanity Fair, Alberto Barbera - giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim, cho biết ban tổ chức đã đặc biệt chú ý đến lịch chiếu hai tác phẩm của hai ngôi sao này, không để họ chạm mặt nhau. Động thái này được đưa ra nhằm tránh mọi sự va chạm khó xử giữa hai ngôi sao vốn có mối quan hệ căng thẳng sau ly hôn.

Vị này cho biết Angelina tham dự ngày đầu tiên của liên hoan phim (29.8) và ngay sau đó cô ấy sẽ rời đi cùng với đạo diễn Pablo Larraín để tham dự Liên hoan phim Telluride ở Colorado (Mỹ). Còn Brad Pitt đến Venice vào thứ bảy (ngày 31.8). Không có cách nào họ có thể gặp nhau tại Lido - hòn đảo nổi tiếng diễn ra liên hoan phim. Được biết, nam diễn viên 61 tuổi sẽ có mặt tại đây để dự buổi ra mắt bộ phim Wolfs đóng cùng tài tử George Clooney.

Trong khi đó, nguồn tin của PageSix tiết lộ cặp đôi Hollywood không yêu cầu liên hoan phim giãn cách thời gian chiếu phim của họ. "Không ai trong số họ mong muốn điều đó, họ đủ khôn ngoan để ý thức được vấn đề này", người này cho hay.

Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn căng thẳng sau nhiều năm ly hôn Ảnh: Reuters, AFP

Dù đã đệ đơn ly hôn từ năm 2016 nhưng đến nay Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng và chưa có hồi kết. Cả hai tranh cãi nảy lửa liên quan đến điền trang rượu vang tại Pháp đồng thời bất đồng trong việc giành quyền nuôi con. Thời gian qua, mối quan hệ của họ lại gây bàn tán khi các con của cặp đôi ngày càng xa lánh, cách biệt với cha. Con gái ruột của họ là Shiloh đã nộp đơn xin bỏ họ cha. Trong khi đó, hai con gái Zahara và Vivienne cũng bị phát hiện không dùng họ Pitt. Gần đây, khi Pax Thiên bị tai nạn, tài tử phim Fight Club đã liên hệ với con trai nhưng bất lực vì thất bại.

Theo nguồn tin từ PageSix, Brad Pitt hầu như không liên lạc với những người con đã trưởng thành và hạn chế thăm hai con út vì bận quay bộ phim F1.