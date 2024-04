Mối quan hệ của Angelina Jolie và 6 con giữa ồn ào tố Brad Pitt bạo hành

Trong khi Brad Pitt gần như "vắng mặt" trên hành trình trưởng thành của 6 người con thì Angelina Jolie làm điều ngược lại. Người mẹ nổi tiếng ủng hộ các con học tập và tạo cơ hội để chúng tham gia vào các dự án nghệ thuật.

Tại sự kiện mới nhất, ngôi sao Hollywood và con gái út Vivienne vui vẻ chụp ảnh trên thảm đỏ ra mắt vở nhạc kịch The Outsiders tại sân khấu Broadway.

Trong dự án nhạc kịch The Outsiders, Angelina Jolie đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất còn Vivienne là trợ lý của mẹ. Pax Thiên tham gia sự kiện cùng mẹ và em gái nhưng không chụp ảnh trên thảm đỏ

Đệ đơn ly hôn từ năm 2016 nhưng đến nay, cuộc chiến pháp lý của cặp đôi diễn viên Ông bà Smith vẫn chưa đi đến hồi kết. Diễn biến mới nhất xoay quanh gia đình nổi tiếng này là việc Brad Pitt từ bỏ quyền nuôi con, Angelina Jolie đưa bằng chứng tố cáo chồng cũ và những bất đồng của hai bên về nhà máy rượu Château Miraval ở Pháp chưa ngã ngũ.

Dù vậy, trong suốt khoảng thời gian gần một thập niên, Jolie và 6 người con vẫn có được hành trình đáng nhớ cùng nhau. Không chỉ là điểm tựa vững chắc để các con học hành, ngôi sao Maleficent nỗ lực hỗ trợ các con phát triển thế mạnh riêng. Vivienne, Maddox, Pax Thiên và Zahara lần lượt cộng tác cùng mẹ trong các dự án làm phim, nhạc kịch và hoạt động xã hội.

Vivienne vào vai công chúa Aurora lúc nhỏ trong Maleficent ra mắt năm 2019

Ngôi sao 48 tuổi nói rằng con gái út đã truyền cảm hứng để cô trở thành đồng sản xuất vở nhạc kịch The Outsiders. Vivienne trước đó đã đến xem buổi diễn thử và khuyến khích mẹ tham gia. Trong vai trò trợ lý tình nguyện, con gái 15 tuổi của cô đã học được rất nhiều điều từ đội ngũ sáng tạo. "Viv làm tôi nhớ đến mẹ tôi ở chỗ bà không tập trung vào việc trở thành trung tâm của sự chú ý mà là người hỗ trợ cho các nhà sáng tạo khác", Jolie cho biết trên People.

Không chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ cho niềm đam mê của Vivienne, Jolie cũng luôn cởi mở đón nhận sự hỗ trợ từ những người con khác như Maddox, Pax Thiên và Zahara.

Angelina Jolie, Zahara và Pax Thiên trong buổi chụp hình cho tạp chí Vogue

Trong dự án thời trang Atelier Jolie ra mắt vào tháng 9.2023, Jolie kể với tạp chí Vogue, Mỹ rằng hai con là những cộng tác viên chính. Zahara giúp tìm kiếm mặt bằng cho cửa hàng bán lẻ trong khi Pax Thiên nghiên cứu cách thiết kế không gian. Con trai gốc Việt và con gái đến từ Ethiopia cùng mẹ tham gia buổi chụp hình cho tạp chí thời trang để quảng bá thương hiệu. Pax Thiên cũng chụp ảnh hậu trường và thực hiện video cho buổi chụp này.

Maddox là đứa con đầu tiên được Jolie nhận nuôi khi cô mới 26 tuổi. Ngôi sao Hollywood nhiều lần chia sẻ rằng làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Kể từ khi trở thành mẹ nuôi của Maddox, Jolie đã thay đổi cuộc sống của mình để trở nên phù hợp hơn với việc làm mẹ và nhìn nhận cuộc sống theo cách khác đi. Cô tiếp tục nhận nuôi thêm Pax Thiên và Zahara đồng thời có 3 con ruột gồm Shiloh năm nay 17 tuổi và hai em song sinh 15 tuổi là Knox và Vivienne. Maddox quan tâm đến công việc nhân đạo và việc làm phim của mẹ từ rất sớm.

Jolie và Maddox trên phim trường Maria

Có cha mẹ là những diễn viên đình đám nhất Hollywood nhưng không có đứa con nào của Angelina Jolie và Brad Pitt muốn trở thành diễn viên. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2016, nữ diễn viên cho rằng các con thích tham gia vào quá trình tạo ra các tác phẩm điện ảnh.

Trên thực tế, cả Maddox và Pax Thiên đồng hành cùng mẹ trong nhiều vai trò khác nhau. Khi mới 15 tuổi, Maddox làm điều hành sản xuất bộ phim First they killed my father trong khi Pax Thiên hỗ trợ mẹ và anh trai ở vai trò nhiếp ảnh gia trường quay. Hai anh em cũng làm việc ở bộ phận trợ lý đạo diễn trên trường quay bộ phim Without Blood. Cả hai phim này đều do Jolie đạo diễn. Mới đây nhất là tại phim trường bộ phim tiểu sử Maria (Jolie đóng vai chính), hai con trai đồng hành và tích cực hỗ trợ trong quá trình mẹ diễn xuất. "Chúng tôi làm việc rất ăn ý với nhau", Jolie nói về các con trai.