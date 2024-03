Minh tinh đoạt giải Oscar và tình cũ kết hợp ăn ý trong phim Trần Anh Hùng

Khi tình cũ tái hợp để đóng tình nhân

Juliette Binoche và Benoît Magimel gây chú ý khi tái hợp trên màn ảnh sau khoảng 20 năm kể từ khi chia tay GAUMONT

Juliette Binoche và Benoît Magimel không chỉ được biết đến là hai tên tuổi vàng trong làng điện ảnh Pháp mà họ còn là cặp tình nhân từng được bao người ngưỡng mộ. Họ gặp nhau trên phim trường Children of the Century hồi 1998 rồi trải qua mối tình 5 năm và có chung con gái Hana (sinh 1999) trước khi chia tay vào năm 2003. Gần 20 năm sau đó, họ không liên quan nhiều đến cuộc sống của nhau cho đến khi cùng góp mặt trong dự án The Taste of Things (tựa Việt: Muôn vị nhân gian).

Phim bắt đầu quay từ năm 2022, lần đầu ra mắt giới mộ điệu tại Liên hoan phim Cannes 2023, nhận tràng vỗ tay 7 phút tại buổi chiếu, đồng thời mang về cho đạo diễn Trần Anh Hùng giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Muôn vị nhân gian cũng đại diện điện ảnh Pháp ghi danh vào hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2024 và vào danh sách rút gọn. Tác phẩm tiếp tục nhận được sự chú ý khi vừa ra mắt tại phòng vé Việt Nam.

Cặp tài tử - minh tinh tài danh của Pháp đóng vai hai người đam mê ẩm thực trong Muôn vị nhân gian. Với họ, ẩm thực không chỉ là chuyện nấu nướng và thưởng thức mà còn là phương tiện để giao tiếp, để kết nối, để tỏ bày… GAUMONT

Trong Muôn vị nhân gian, Juliette Binoche vào vai Eugénie - Dodin Bouffant một đầu bếp đã sát cánh hơn 20 năm bên người đàn ông đam mê ẩm thực Dodin Bouffant (Benoît Magimel đóng). Eugénie có tài nghệ nấu nướng tuyệt vời cùng sự nhạy bén, tinh tế. Bà luôn thấu hiểu những ý tưởng độc đáo, táo bạo mà Dodin đưa ra từ đó hai người kết hợp ăn ý để tạo nên những món ngon chinh phục bao thực khách. Những năm tháng gắn bó đã nảy nở giữa hai con người ấy một tình cảm đặc biệt, Dodin từng nhiều lần ngỏ ý cưới Eugénie nhưng liên tục bị từ chối. Câu chuyện rẽ hướng khi họ đã qua độ tuổi "sang thu" và Eugénie không còn nhiều thời gian để sống…

Ở lần tái hợp đặc biệt này, Juliette Binoche và Benoît Magimel đưa khán giả bước vào không gian hấp dẫn của ẩm thực Pháp cuối thế kỷ 19, đắm chìm trong những trường đoạn nấu nướng kỳ công, cuốn hút, trầm trồ trước hàng loạt tuyệt tác được bày trí trên bàn ăn và tò mò dõi theo phản ứng của những người thưởng thức để rồi "no nê" trước bữa tiệc hình ảnh được trau chuốt đầy quyến rũ, đủ đánh thức mọi giác quan. Cặp minh tinh - tài tử nước Pháp cũng khéo léo khắc họa nên tình cảm nồng nàn của một cặp tri kỷ đã sang tuổi trung niên qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói và cả những khoảnh khắc bày tỏ cảm xúc, lúc ý nhị, tinh tế, khi thẳng thừng, táo bạo.

Đằng sau màn kết hợp gây kinh ngạc



Juliette Binoche và Benoît Magimel cùng đạo diễn Trần Anh Hùng tại buổi ra mắt tác phẩm ở Liên hoan phim Cannes 2023 AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Vulture vào tháng 1.2024, Juliette Binoche chia sẻ bà đã đọc kịch bản một năm rưỡi trước khi đoàn phim chọn được Benoît Magimel vào vai nam chính. Từng có hai diễn viên khác được chọn cho vai nam chính nhưng sau đó đều không thể tham gia. "Thật kinh khủng! Sau đó, đạo diễn Trần Anh Hùng nói: 'Tôi có thể đưa kịch bản cho Benoît được không?'. Tôi nghĩ anh ấy đã đưa kịch bản cho Benoît rồi nhưng anh ấy muốn xem tôi phản ứng thế nào. Tôi nói: 'Vâng, tất nhiên, nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ nhận lời'. Nhưng rồi anh ấy đã gật đầu và cứu bộ phim", Binoche kể lại.

Trong khi đó, Benoît Magimel cho biết khi đọc kịch bản The Taste of Things, mình đã khóc. Tài tử nhận lời vì thấy tác phẩm có nhiều chi tiết giống cuộc đời mình, anh cũng thích nấu ăn còn nam chính trong phim lại chứng minh tình cảm của mình qua việc nấu nướng cho người mình yêu.

Hai nghệ sĩ hào hứng khi được làm việc lại với nhau trong dự án mới nhất của Trần Anh Hùng AFP

Nhớ lại chuỗi ngày hợp tác sau bao năm chia xa, Juliette Binoche chia sẻ trên The Hollywood Reporter: "Chúng tôi biết nhau đã lâu nhưng suốt ngần ấy năm xa cách, cả hai không gặp nhau nhiều. Ở trường quay với Benoît giống như được khám phá lại con người anh ấy. Đồng thời, tôi cũng thận trọng vì không biết chúng tôi có thể thân thiết đến mức nào khi nói chuyện với nhau". Ngôi sao lừng danh nước Pháp tiếp tục: "Một trong những niềm vui khi có thể làm bộ phim này đó là sự hòa giải này như một món quà dành cho con gái chúng tôi. Con bé đã xem bộ phim này và rất choáng ngợp. Tôi nghĩ nó đã chữa lành điều gì đó, sâu thẳm bên trong. Việc chia ly không phải là điều dễ dàng, nhất là khi bạn đã có con, nhưng luôn có cách để hàn gắn".

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi 2023, đạo diễn Trần Anh Hùng nói về sự kết hợp đặc biệt của Juliette Binoche và Benoît Magimel: "Họ đều là những diễn viên tuyệt vời và hoàn toàn chuyên nghiệp. Họ nhập tâm vào nhân vật của mình ngay lập tức". Nhà làm phim gốc Việt tiếp tục: "Tôi rất cảm động khi biết câu chuyện của họ ngoài đời thực và khi thấy họ miêu tả câu chuyện này trên màn ảnh. Trong quá trình quay phim, có một số khoảnh khắc đáng kinh ngạc, chẳng hạn như khi nhân vật của Juliette Binoche hôn Dodin (Benoît Magimel đóng) mặc dù nó không có trong kịch bản. Benoît choáng ngợp và đến gặp tôi để hỏi: 'nó không có trong kịch bản phải không?'. Hoặc đôi khi, Benoît quên lời thoại và nói với tôi: Ồ xin lỗi, tôi đã lạc vào mắt cô ấy".

Màn kết hợp của Juliette Binoche và Benoît Magimel nhận nhiều đánh giá tích cực GAUMONT

The Taste of Things nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Phim được chấm 97% trên Rotten Tomatoes dựa trên 168 bài phê bình của các cây viết quốc tế đồng thời nhận 85/100 điểm trên Metacritic. Bên cạnh những lời khen dành cho đạo diễn Trần Anh Hùng, màn kết hợp của Juliette Binoche và Benoît Magimel được đánh giá cao.

Nhà phê bình phim người Anh Peter Bradshaw của The Guardian dành nhiều lời khen cho cảnh quay đẹp mắt, những chi tiết đặc sắc và các phép ẩn dụ được thể hiện khéo léo trong từng khung hình. Đặc biệt, cây viết này khen ngợi cặp diễn viên chính đã có màn thể hiện đầy tinh tế, quyến rũ. Nhà phê bình Max Copeman (Radio Times) đánh giá: "Chính 'phản ứng hóa học' của cặp tình nhân cũ Binoche và Magimel đã khiến bộ phim trở thành một bữa tiệc cảm xúc khiến những trái tim rung động còn bao tử thì cồn cào". Nhà báo Paul Whitington của Irish Independent nhận xét: "Việc Magimel và Binoche biết rõ về nhau và dễ dàng hiểu nhau khiến cho sự thân thiết của Dodin và Eugénie trở nên thuyết phục".

Juliette Binoche sinh năm 1964, là tên tuổi lớn của điện ảnh Pháp. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, bà xuất hiện trong hơn 60 bộ phim, nổi bật là: Rendez-vous, Three Colours: Blue, The English Patient, Certified Copy… Minh tinh giành nhiều giải thưởng danh giá: Oscar, BAFTA, César… đồng thời được vinh danh ở các liên hoan phim quốc tế. Benoît Magimel kém Juliette 10 tuổi, ông theo đuổi nghệ thuật từ cuối thập niên 1980 và nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao điện ảnh tài năng của Pháp. Tài tử gây tiếng vang với các bộ phim: The Piano Teacher, Peaceful, Pacifiction… từng giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, 3 lần thắng giải César.