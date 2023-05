Phim của Trần Anh Hùng nhận tràng vỗ tay 7 phút tại Cannes

Tối 24.5 (giờ địa phương), đạo diễn Trần Anh Hùng đem La Passion de Dodin Bouffant (tựa khác: The Pot-au-Feu) đến Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Tại buổi ra mắt, ông và đoàn phim nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ khán giả với tràng vỗ tay 7 phút. Video về sự đón nhận của người xem đối với tác phẩm mới nhất của Trần Anh Hùng được Deadline Hollywood và nhiều trang tin quốc tế đăng tải.

Giữa những tràng vỗ tay vang dội, Trần Anh Hùng bộc bạch trước truyền thông và giới mộ điệu: “Là một nhà làm phim, tôi như được sinh ra một lần nữa ở Cannes trong buổi giới thiệu tác phẩm Mùi đu đủ xanh vào 30 năm trước. Tôi đã rất xúc động khi nghe tiếng Việt được cất lên tại liên hoan phim này, cảm xúc ấy khó có thể miêu tả được. Và hôm nay, tôi mang đến đây một bộ phim nói tiếng Pháp”. Nhà làm phim bày tỏ rằng bản thân vinh dự khi có cơ hội làm việc cùng hai ngôi sao Juliette Binoche, Benoit Magimel cũng như ê kíp và ví tác phẩm là tuyên ngôn tình yêu của ông dành cho nước Pháp.

Trần Anh Hùng và đoàn phim La Passion de Dodin Bouffant nhận những tràng vỗ tay tán dương nồng nhiệt tại Liên hoan phim Cannes. Đây là một trong những tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng năm nay CHỤP MÀN HÌNH FRANCE TV

Không chỉ dành được sự tán dương tại Cannes, La Passion de Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình quốc tế.





Cây bút Guy Lodge của Variety đánh giá tác phẩm là mối tình lãng mạn được đo lường, không vội vã và kịch bản của Trần Anh Hùng được gọt giũa đến từng chi tiết về nhân vật và cốt truyện. Juliette Binoche và Benoit Magimel từng là vợ chồng từ đó tạo cho bộ phim thêm một tầng lớp thân mật không nói thành lời. “Đây là cách làm phim vừa phong phú vừa chứa đựng thứ gì đó thanh thản và Trần Anh Hùng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều trong trạng thái này so với nỗ lực làm phim tiếng Pháp trước đây của ông ấy - bộ phim Eternity (2016). Đạo diễn say mê The Pot au Feu với bầu không khí và hình ảnh phong phú nhưng bộ phim không bao giờ tạo cảm giác xa lạ hay bị nhồi nhét quá nhiều”, Lodge đánh giá trong bài bình luận vừa được Variety đăng tải.





Nhà phê bình Jordan Mintzer của The Hollywood Reporter gọi La Passion de Dodin Bouffant là sự kết hợp sống động và hấp dẫn giữa những tuyệt tác ẩm thực với câu chuyện cảm động về tình yêu và tuổi trung niên. Juliette Binoche - Benoit Magimel từng là một cặp đôi thực thụ ngoài đời nên họ đã hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng, tinh tế. Cây viết này cũng dành lời khen cho đạo diễn về cách xử lý hình ảnh, nội dung đồng thời đánh giá: “Những bộ phim gần đây của Trần Anh Hùng như Eternity và I Come With the Rain đều thất bại. Vậy nên thật vui khi thấy anh ấy tìm được lối thoát phù hợp cho chủ nghĩa duy mỹ của mình”.





La Passion de Dodin Bouffant nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình GAUMONT





Nhà phê bình phim người Anh Peter Bradshaw đánh giá trong bài viết được The Guardian đăng tải: “Đây là một bộ phim có cảnh quay đẹp mắt của nhà làm phim đáng kính Trần Anh Hùng, nơi chúng ta phải ngất ngây trước tất cả các chi tiết ẩm thực vô tận, những món ăn hấp dẫn và thức ăn có xu hướng được trình bày như một phép ẩn dụ cho sự sẻ chia, cho gia đình và cho tình bạn”. Ông gọi bộ phim là một sự pha trộn phong phú và khen ngợi cặp diễn viên chính đã có màn thể hiện đầy tinh tế, quyến rũ.





Cây viết phê bình Damon Wise cũng dành nhiều lời có cánh cho tác phẩm của Trần Anh Hùng thông qua bài đánh giá trên Deadline. Vị này gọi đây là bộ phim nhẹ nhàng, quyến rũ rất đáng thưởng thức và các cảnh nấu ăn được xử lý đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại làm lu mờ chuyện tình yêu của cặp nhân vật chính. “The Pot Au Feu bằng cách nào đó đã thành công trong việc tôn vinh các giác quan”, nhà phê bình này nói thêm.





Đạo diễn Trần Anh Hùng (bìa phải) trên phim trường La Passion de Dodin Bouffant. Tác phẩm được quay tại lâu đài ở Maine-et-Loire (Pháp) từ tháng 4 đến tháng 5.2022. Pierre Gagnaire - đầu bếp lừng danh từng đoạt 14 sao Michelin (giữa) đảm nhận vai trò cố vấn ẩm thực và góp một vai nhỏ trong phim GAUMONT





La Passion de Dodin Bouffant được chuyển thể từ tiểu thuyết La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet (1924) của nhà văn Pháp Marcel Rouff. Tác phẩm lấy bối cảnh Pháp cuối thế kỷ 19, xoay quanh mối quan hệ giữa đầu bếp Eugenie (Juliette Binoche đóng) và vị khách sành ăn Dodin Bouffant (Benoit Magimel). Họ đã gắn bó hơn 20 năm, cùng hòa mình trong thế giới ẩm thực, tạo ra những món ăn tuyệt vời khiến những người sành ăn khắp thế giới phải kinh ngạc. Quá trình ấy đã nảy nở một tình cảm đặc biệt giữa hai tâm hồn đam mê ẩm thực. Thế nhưng, Eugenie yêu thích sự tự do và chưa bao giờ muốn kết hôn với Dodin. Câu chuyện rẽ hướng khi họ nhận ra mình dần già đi và sức khỏe của Eugenie ngày một suy yếu…





Trần Anh Hùng sinh năm 1962, theo học trường điện ảnh danh tiếng École nationale supérieure Louis-Lumière (Pháp) và bắt đầu sự nghiệp làm phim từ cuối thập niên 1980. Ông nổi tiếng với Mùi đu đủ xanh - tác phẩm từng thắng giải Caméra d'Or tại Liên hoan phim Cannes 1993 và nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Đến nay, đây vẫn là phim điện ảnh nói tiếng Việt duy nhất góp mặt ở hạng mục này. Năm 1995, Trần Anh Hùng gây tiếng vang với Xích lô (có Lương Triều Vỹ đóng chính), tác phẩm giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 52. Ngoài ra, đạo diễn 61 tuổi còn được biết đến qua nhiều phim điện ảnh: Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Rừng Na Uy (2010), Vĩnh cửu (2016)… Trần Anh Hùng hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên về quê nhà dạy học, hỗ trợ các dự án phát triển tài năng điện ảnh Việt Nam.