Trần Anh Hùng sánh đôi cùng vợ ra mắt phim mới tại TP.HCM

Vợ chồng Trần Anh Hùng - Trần Nữ Yên Khê tại buổi ra mắt phim mới tối 19.3 ĐPCC

Đạo diễn Trần Anh Hùng thu hút sự chú ý khi sánh đôi cùng nghệ sĩ Trần Nữ Yên Khê trong buổi ra mắt The Taste of Things (tựa Việt: Muôn vị nhân gian) tại TP.HCM. Họ diện trang phục sắc đen đơn giản, đồng điệu, có mặt từ sớm để giao lưu với người hâm mộ, bạn bè trong giới làm phim trước khi vào buổi chiếu. Trong khoảnh khắc chia sẻ trước truyền thông, nhà làm phim 62 tuổi luôn nhắc đến sự hiện diện cũng như vai trò của vợ. Trong tác phẩm mới của chồng, Yên Khê đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật và phục trang. Theo đạo diễn 62 tuổi, đây là vai trò rất quan trọng với tác phẩm của mình bởi tất cả những phần thẩm mỹ mà khán giả thấy trên phim đều do vợ ông đảm nhận.



8 năm sau Vĩnh cửu, Trần Anh Hùng mới lại ra mắt phim mới tại Việt Nam. Ông bộc bạch: "Tôi không làm phim nhiều, 5 năm, 7 năm mới có một phim thành ra mỗi lần về chiếu phim ở Việt Nam luôn luôn là giây phút rất quan trọng đối với tôi". Đạo diễn cảm ơn sự ủng hộ của khán giả tại quê nhà và chia sẻ đây là giai đoạn gần như là cuối của Muôn vị nhân gian nên ông rất vui khi được về Việt Nam giới thiệu tác phẩm mới đến đồng bào.

Trần Anh Hùng và vợ luôn song hành trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật. Trần Nữ Yên Khê từng xuất hiện trong nhiều bộ phim của chồng: Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng, Xích lô… đồng thời phụ trách bối cảnh, mỹ thuật, phục trang cho một số tác phẩm

ĐPCC

Tác phẩm mới nhất của Trần Anh Hùng - The Taste of Things (còn có tựa khác là La Passion de Dodin Bouffant hay The Pot-au-Feu) được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2023, nhận tràng vỗ tay 7 phút và giúp ông nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim cũng đại diện điện ảnh Pháp ghi danh ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar vừa qua, đã vào đề cử rút gọn nhưng gây tiếc nuối khi không xuất hiện trong danh sách 5 tác phẩm cuối cùng tranh giải.



The Taste of Things được chuyển thể từ tiểu thuyết La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet (1924) của nhà văn Pháp Marcel Rouff. Tác phẩm lấy bối cảnh Pháp cuối thế kỷ 19, xoay quanh mối quan hệ giữa đầu bếp Eugenie (Juliette Binoche đóng) và người sành ăn Dodin Bouffant (Benoit Magimel). Họ đã gắn bó hơn 20 năm, cùng hòa mình trong thế giới ẩm thực, tạo ra những món ăn tuyệt vời rồi dần nảy nở tình cảm đặc biệt. Dodin nhiều lần cầu hôn Eugenie nhưng bị từ chối, câu chuyện rẽ hướng khi họ nhận ra mình dần già đi và sức khỏe của Eugenie ngày một suy yếu…

Đạo diễn 62 tuổi luôn mong muốn đem những tác phẩm mới của mình chiếu cho khán giả Việt ĐPCC

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đến ủng hộ tác phẩm mới của đàn anh ĐPCC

Nghệ sĩ Kiều Trinh đến sự kiện từ sớm để gặp gỡ đạo diễn Trần Anh Hùng ĐPCC

MC Thùy Minh có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng đạo diễn Trần Anh Hùng ĐPCC

Thùy Tiên thanh lịch tại sự kiện. Cô từng là học viên khóa diễn xuất cơ bản của Gặp gỡ mùa thu. Đây cũng là chương trình mà Trần Anh Hùng vẫn về Việt Nam hằng năm để giảng dạy lớp đạo diễn ĐPCC