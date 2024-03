Robert Downey Jr.: Từ quá khứ nghiện ngập, tù tội đến chủ nhân tượng vàng Oscar

Tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Robert Downey Jr. vừa chinh phục một đỉnh cao mới trong sự nghiệp: thắng giải Oscar WIREIMAGE

Xuất hiện tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 diễn ra hôm 11.3 (giờ Việt Nam), Robert Downey Jr. nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả lẫn giới mộ điệu khi là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tại đêm tiệc toàn sao hạng A, Jimmy Kimmel công khai châm biếm về quá khứ nghiện ngập của tài tử sinh năm 1965: "Đây là khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong sự nghiệp dài hơi và lừng lẫy của Robert Downey Jr. - à thì một trong những khoảnh khắc 'phê' nhất".

Khi ống kính quay về phía "Người Sắt", ông lấy tay chạm nhẹ lên mũi, đáp lại "tín hiệu" ấy, Kimmel bông đùa: "Trên mũi nữa sao? Hay đây là hành động bạn làm khi đang chơi thuốc?". Robert Downey Jr. sau đó đã xoay tay để thúc MC tiếp tục phần dẫn dắt của mình.

Tài tử luôn biết ơn vợ, người giúp ông bước khỏi quá khứ tăm tối và có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp cùng một tổ ấm viên mãn FILMMAGIC

Khoảnh khắc khó xử này nhanh chóng bị lu mờ trước giây phút Robert Downey Jr. được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai Lewis Strauss trong bộ phim Oppenheimer. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên của ngôi sao 59 tuổi sau hơn nửa thế kỷ theo đuổi diễn xuất và là đỉnh cao mới trong cuộc đời ông.

Trong khoảnh khắc được vinh danh, ngoài những lời dành cho đoàn phim và các cộng sự, ngôi sao này không quên nhắc lại quá khứ của mình và tri ân người đã kéo ông khỏi vũng lầy nghiện ngập. Tài tử chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn tuổi thơ khủng khiếp của mình và cảm ơn Viện Hàn lâm vì điều này. Tôi muốn cảm ơn bác sĩ thú y của tôi, ý tôi là vợ tôi, Susan Downey. Cô ấy đã tìm thấy tôi như một con thú cưng đang gầm gừ cần được giải cứu, yêu tôi và khiến tôi sống lại. Đó là lý do tại sao tôi có thể đứng ở đây".

Khi đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Robert Downey Jr. vẫn không quên chuỗi ngày mình nằm dưới đáy. Cũng từ đây, câu chuyện về hành trình tài tử này thoát khỏi vũng lầy nghiện ngập, tù tội để vươn lên thành ngôi sao đắt giá bậc nhất Hollywood một lần nữa được người hâm mộ và truyền thông nhắc lại…

Cuộc đời chạm đáy vì nghiện ngập

Robert Downey Jr. tỏa sáng từ sớm và nổi tiếng là ngôi sao lắm tài nhiều tật TRI STAR

Robert Downey Jr. sinh năm 1965 tại New York (Mỹ), cha ông là nhà làm phim Robert Downey Sr. còn mẹ là diễn viên Elsie Ann. Nhờ lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật, cậu bé Robert sớm bộc lộ khả năng diễn xuất và bắt đầu xuất hiện trong những tác phẩm của cha từ khi mới 5 tuổi.

Thế nhưng, từ khi là một đứa trẻ, ngôi sao loạt phim Avengers đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ người cha lập dị, nghiện ma túy và người mẹ luôn say xỉn. Bản thân tài tử từng thừa nhận mình "lớn lên trong một gia đình mà mọi người đều chơi thuốc".

Tài tử có một tuổi thơ dữ dội và những năm tháng tuổi trẻ đầy hỗn loạn 20TH CENTURY FOX

Robert Downey Jr. từng tiết lộ bản thân chỉ mới 6 tuổi khi dùng thử cần sa, bước bước chân đầu tiên vào con đường đầy hỗn loạn dẫn đến nghiện ngập, tù tội. Tài tử kỳ cựu thừa nhận lúc mình lên 8, ông và cha đã cùng sử dụng ma túy lần đầu tiên. "Khi bố và tôi cùng dùng ma túy, nó giống như ông ấy đang cố bày tỏ tình yêu của mình với tôi theo cách duy nhất mà ông ấy biết", nghệ sĩ này nhớ lại.

Cuộc sống của Downey Jr. càng trở nên phức tạp, đáng lo ngại hơn khi cha mẹ ông ly hôn năm ông 13 tuổi. Thiếu sự quan tâm từ gia đình, chàng thiếu niên trở nên nổi loạn, bất cần hơn bao giờ hết. Ở trường trung học, vấn đề ma túy và rượu của nam diễn viên càng nghiêm trọng khi tiệc tùng với đám nhóc ở Hollywood.

Nam diễn viên nhận 1 đề cử Oscar nhờ vai chính trong Chaplin (1992) TRISTAR PICTURES

Năm 16 tuổi, Robert Downey Jr. quyết định bỏ học để theo đuổi diễn xuất. 18 tuổi, chàng trai trẻ tự làm đủ việc để kiếm sống và nuôi dưỡng đam mê sau khi bị cha cắt đứt tài chính. Nam diễn viên trẻ trở lại New York để thử vận may trên sân khấu, ông bắt đầu những cơ hội diễn xuất mới đồng thời tìm thấy tình yêu nghiêm túc bên Sarah Jessica Parker. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của ngôi sao này kéo dài không lâu khi ông lại sa vào nghiện ngập và khiến Parker chọn cách rời đi sau 5 năm chung sống.

Đầu thập niên 1990, Robert Downey Jr. gặt hái được những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp. Ông đóng chính trong hàng loạt tác phẩm: Air America, Too Much Sun, Soapdish, Heart and Souls, Hail Caesar, Only You… và nhận được đề cử Oscar cho vai chính trong Chaplin (1992). Tháng 5.1992, ngôi sao tài năng kết hôn với Deborah Falconer sau hơn một tháng hẹn hò rồi họ cùng đón con trai đầu lòng vào năm 1993.

Robert Downey Jr. từng đắm chìm trong nghiện ngập, tù tội, ông không tránh né khi nhắc về quá khứ xấu hổ của mình GETTY

Xen lẫn với những cột mốc nổi bật ấy là chuỗi ngày nam nghệ sĩ chìm đắm trong những cơn nghiện ngập. Năm 1996, Robert Downey Jr. bị bắt vì chạy xe quá tốc độ trong tình trạng say rượu, tàng trữ heroin, cocaine và súng. Từ đó đến 2001, sao phim Iron Man nhiều lần bị bắt vì các tội danh liên quan đến chất kích thích, trải qua nhiều đợt kiểm tra ma túy, cai nghiện rồi tái nghiện và có khoảng thời gian ngồi tù vào năm 1997, 1999.

Chuỗi ngày Downey Jr. hết hầu tòa, vào trại cai nghiện rồi lại đi tù khiến Deborah Falconer quyết định ôm con rời đi vào năm 2001 trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn hồi 2004. Bê bối chất cấm cũng khiến danh tiếng của ngôi sao này tuột dốc không phanh, bị mất nhiều dự án nổi bật, trong đó có việc bị gạch tên khỏi loạt phim ăn khách Ally McBeal, phải gánh nhiều trách nhiệm bảo hiểm và đứng trên bờ vực phá sản.

Cai nghiện và chinh phục đỉnh cao mới

Robert Downey Jr. thừa nhận vợ là người đã hồi sinh cuộc đời của mình, góp công lớn trong sự thành công hiện tại của ông AFP

Sự nghiệp bết bát, gia đình đổ vỡ vì nghiện ngập trở thành cú tát thức tỉnh Robert Downey Jr. Tài tử nhận ra mình không thể trượt dài trong sai lầm mà quyết tâm cai nghiện rồi vực dậy sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2003, ngôi sao tài năng có màn trở lại ấn tượng với Gothika. Bộ phim này cũng đưa Downey Jr. gặp gỡ nhà sản xuất Susan Levin (sau này là Susan Downey). Người phụ nữ này đã cứu rỗi cuộc đời của "Người Sắt", kéo ông khỏi bóng ma quá khứ để có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc ở tương lai.

Thời gian sau đó, nam diễn viên dần lấy lại phong độ diễn xuất qua hàng loạt tác phẩm: Kiss Kiss Bang Bang, Eros, Good Night, and Good Luck, Zodiac, Lucky You… và nhận được đề cử Oscar thứ hai trong sự nghiệp với vai diễn trong Tropic Thunder (2008). Ông kết hôn với Susan Levin hồi 2005 và lần lượt đón hai con chung, trở thành một trong những gia đình được ngưỡng mộ nhất Hollywood.

Robert Downey Jr. quen thuộc với khán giả toàn cầu với vai Người Sắt trong Vũ trụ điện ảnh Marvel MARVEL STUDIOS

Sự nghiệp của Robert Downey Jr. bước sang trang mới khi nam diễn viên được chọn vào vai Tony Stark (Iron Man) trong bộ phim siêu anh hùng Iron Man 2008 - "bom tấn" khởi đầu cho Vũ trụ điện ảnh Marvel. Vai diễn này đưa ngôi sao gốc New York nổi tiếng toàn cầu, sau thành công của phần đầu, tài tử sinh năm 1965 trở lại với hình tượng Người Sắt trong 2 phần tiếp theo của loạt phim cùng tên.

Nhân vật Iron Man của Robert Downey Jr. xuất hiện trong loạt phim siêu anh hùng khác của Marvel: The Incredible Hulk (2008), Captain America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017). Người Sắt do tài tử kỳ cựu thủ vai cũng giữ vai trò dẫn dắt biệt đội siêu anh hùng trong loạt "bom tấn" ăn khách: Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019).

Robert Downey Jr. gặt hái được nhiều thành công ở mảng phim thương mại cho đến dòng phim nghệ thuật REUTERS

Iron Man đã "hồi sinh" sự nghiệp của Robert Downey Jr., đưa ông trở thành ngôi sao đắt giá bậc nhất Hollywood và dẫn đầu danh sách những diễn viên được trả lương cao nhất ở kinh đô điện ảnh thế giới (từ 2013 đến 2015) do Forbes thống kê. Đến nay, Downey Jr. là một trong những ngôi sao có doanh thu điện ảnh cao nhất mọi thời đại khi các tác phẩm mà ông góp mặt đã đem về tổng cộng hơn 14 tỉ USD từ phòng vé toàn cầu.

Vai diễn trong Oppenheimer đưa Robert Downey Jr. chạm đến đỉnh cao khác trong sự nghiệp UNIVERSAL

Sau khi chia tay vũ trụ điện ảnh Marvel, Robert Downey Jr. có màn trở lại gây thất vọng với Dolittle. Nhiều khán giả đã nghĩ rằng ngôi sao này sẽ khó duy trì hào quang rực rỡ khi chia tay hình tượng Iron Man vốn đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng. Thế nhưng đến năm 2023, Robert Downey Jr. tái xuất ngoạn mục với vai diễn trong Oppenheimer - bộ phim vừa càn quét Oscar với 7 tượng vàng, trong đó có chiến thắng của Downey Jr. ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.