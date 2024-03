'Người sắt' Robert Downey Jr. bị chỉ trích vì hành động khiếm nhã

"Người sắt" Robert Downey Jr. nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2024 ELLE

Robert Downey Jr. đã mang về giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cũng như mùa giải Oscar năm nay. Tuy nhiên, anh cũng hứng chịu rất nhiều chỉ trích về cách hành xử trên sân khấu khi bơ đẹp "người tiền nhiệm" Quan Kế Huy.

Năm ngoái Quan Kế Huy đoạt giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Năm nay anh chính là người trao tượng vàng Oscar cho Robert Downey Jr.

Quan Kế Huy cho biết không giấu được sự hồi hộp khi thông báo Robert Downey Jr. là người chiến thắng Oscar 2024 hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Lewis Strauss trong Oppenheimer. Nam diễn viên Everything Everywhere All at Once giữ chiếc tượng Oscar cùng với phong bì có tên của Robert Downey Jr. khi anh bước lên sân khấu.

Quan Kế Huy từng nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Everything Everywhere All at Once năm 2023 AFP

Khoảnh khắc Robert Downey Jr. được xướng tên là người đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, anh đã hôn vợ rồi bước lên khán đài. Nhưng khi Robert Downey Jr. lên tới nơi, anh thậm chí không nhìn Quan Kế Huy, nhanh chóng nhận tượng vàng Oscar từ tay người trao giải mà không mảy may chú ý đến người đồng nghiệp này. Nam diễn viên Iron man chỉ bắt tay với người đồng trao giải là Tim Robbins trước khi quay lại nhìn về đám đông người hâm mộ, hoàn toàn "phớt lờ" Quan Kế Huy khi anh ấy cố gắng đưa chiếc phong bì Oscar cho Robert Downey Jr.

Sau đó nam diễn viên phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đến đồng nghiệp, gửi lời cảm ơn đạo diễn Christopher Nolan của phim Oppenheimer cùng các bạn diễn để anh có cơ hội làm việc với họ.



Hành động của Robert Downey Jr. nhận về rất nhiều chỉ trích, tuy nhiên cũng có một số ý kiến bênh vực anh. Nhiều người cho rằng tài tử Iron man có tính thích bông đùa và khá vô tư nên không để ý lễ nghi, hoặc vô tình không để ý đến những người xung quanh vì mải làm trò hài hước trên sân khấu.