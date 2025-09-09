Con trai Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập bị tố cưỡng dâm

Cung Ích Đình hứng chịu "gạch đá" từ dư luận sau khi bị nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố chuốc thuốc, xâm hại tình dục, quay lại cảnh khỏa thân của cô ẢNH: INSTAGRAM Yi_ting0614

Những ngày qua, dư luận Đài Loan xôn xao trước vụ việc nữ diễn viên Giang Tổ Bình (47 tuổi) tố cáo Cung Ích Đình (25 tuổi, con trai ông Cung Mỹ Phú - Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập). Sự việc bắt đầu từ tháng 8.2025, khi nữ diễn viên phim Phong Vân chia sẻ trên mạng xã hội rằng nhân viên của một đài truyền hình đã chuốc thuốc một nữ diễn viên, có hành vi xâm hại tình dục cô, lén ghi lại hình ảnh nhạy cảm và cố gắng lan truyền chúng. Không lâu sau, người đẹp 7X thừa nhận bản thân là nạn nhân trong câu chuyện và thủ phạm là người đàn ông trẻ tuổi từng có mối quan hệ tình cảm với mình. Cô cũng cho biết gã này còn có mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong đoàn phim.

Cung Ích Đình chính là cái tên được nhắc đến trong sự việc chấn động dư luận. Trước những thông tin tố cáo của Giang Tổ Bình, "thiếu gia" này thừa nhận từng có thời gian hẹn hò cô, cho biết hành động đấu tố của nữ diễn viên là để trả thù tình cảm đồng thời tuyên bố sẽ có động thái pháp lý để bảo vệ bản thân.

Cung Ích Đình được cho là "tác oai tác quái" vì cậy vào người cha là sếp lớn trong đài truyền hình có tiếng ẢNH: INSTAGRAM Yi_ting0614

Bên cạnh những tình tiết liên quan đến vụ việc giữa hai người, thân thế của Cung Ích Đình cũng là đề tài được dư luận xứ Đài quan tâm. Anh được biết đến là con trai của Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập - Cung Mỹ Phú. Tam Lập vốn là đơn vị sản xuất nội dung lớn bậc nhất Đài Loan. Theo FTV News, Cung Mỹ Phú là một nhà sản xuất, đạo diễn, tổng đạo diễn nổi tiếng, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, xây dựng thế lực lớn trong giới giải trí Đài Loan, khiến nhiều nghệ sĩ nể sợ. Bản thân ông từng dọa "cấm sóng" nam diễn viên Vương Diệu Khánh vì có lời lẽ "đụng chạm" đến mình.

Nhờ sự hậu thuẫn của người cha quyền cao chức trọng, quan hệ rộng, Cung Ích Đình dễ dàng gia nhập đài truyền hình sau khi tốt nghiệp, trở thành nhân viên trong đoàn phim. "Cậu ấm" này được mô tả là người hoạt bát, giỏi ăn nói, có tài ca hát nên khéo léo lấy lòng nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, "quý tử" của phó tổng Tam Lập cũng bị tố có hành vi ngang ngược trên phim trường, hay tán tỉnh phụ nữ, coi họ như trò tiêu khiển. Gần đây, mạng xã hội lan truyền những phát ngôn được cho là của Cung Ích Đình với thái độ ngang ngược, hống hách, cợt nhả, coi thường phụ nữ.

Phó tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập từ chức vì lùm xùm của 'quý tử'

Loạt nội dung tố cáo của Giang Tổ Bình khiến cha con Cung Mỹ Phú - Cung Ích Đình lao đao ẢNH: INSTAGRAM NV

Giữa làn sóng chỉ trích từ dư luận, Cung Ích Đình đã chủ động xin nghỉ việc. Bê bối của anh này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Cung Mỹ Phú. Trong tuyên bố được đăng tải mới đây, ông Cung cho biết vụ việc dính líu đến con trai đã gây nhiều tranh cãi, bàn luận của xã hội, làm lãng phí nhiều nguồn lực công cộng, gây dư luận rối ren, gây tổn hại cho Tam Lập, khiến bản thân vô cùng áy náy, day dứt. Lãnh đạo này cho biết bản thân tự nguyện xin từ chức để thể hiện trách nhiệm với nhà đài và gửi lời cảm ơn lẫn xin lỗi đến Tam Lập - nơi luôn nâng đỡ mình.

Cung Mỹ Phú cũng bày tỏ: "Là một người cha, tôi không thể thoái thác trách nhiệm mà buộc phải dũng cảm đối diện với tất cả những gì con trai mình gây ra. Về vụ việc của con trai, chúng tôi đã ủy thác luật sư toàn quyền xử lý, mọi việc sẽ giao cho cơ quan tư pháp tiến hành theo luật, làm rõ sự thật". Ông cũng cho biết trong tương lai sẽ đối diện mọi tình huống với thái độ thận trọng, khiêm nhường, gánh vác trách nhiệm của một người cha, một công dân.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của Cung Mỹ Phú không làm "nguội" bớt những tranh cãi, chỉ trích nhắm vào gia đình, đặc biệt là con trai ông. Bản thân vị này cũng hứng "gạch đá" vì nhiều ý kiến cho rằng ông bao che, để con trai "tác oai tác quái" suốt bấy lâu. Ngoài ra, lời xin lỗi của ông cũng gây phẫn nộ vì không hề nhắc đến Giang Tổ Bình. Bên cạnh đó, công chúng yêu cầu Cung Ích Đình phải đích thân ra mặt, công khai xin lỗi vì những gì đã gây ra.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Phong Vân, Công chúa Hoài Ngọc, Khi người ta yêu, Đời sống chợ đêm... ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong khi đó, phía Tam Lập khẳng định họ không khoan nhượng trước hành vi tình dục sai trái đồng thời thuê luật sư bên ngoài điều tra và hỗ trợ nạn nhân chống lại hành vi vi phạm pháp luật.

Về phần Giang Tổ Bình, nhiều ngày qua cô sống trong sợ hãi, kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Nữ diễn viên 47 tuổi tâm sự mặc dù hai cha con họ Cung đã rời công ty nhưng cô vẫn lo sợ cho sự an toàn của mình vì họ biết rõ cô ở đâu. Trong bài chia sẻ hôm 7.9, mỹ nhân phim Công chúa Hoài Ngọc cho biết cô quyết định tạm gác cảm xúc cá nhân và giao quyền xử lý vụ việc cho luật sư, tin tưởng vào luật pháp.

Những ngày qua, Giang Tổ Bình được nhiều nghệ sĩ: Giản Gia Vĩ, Lý Nghiên Cận, Ngô Uyển Quân… cùng đông đảo khán giả công khai ủng hộ.