Quân đội huy động hơn 240.000 người, 4.000 phương tiện ứng phó bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ sáng nay 27.9, tâm bão số 10 (bão Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 740 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, tức là từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ (gấp đôi tốc độ di chuyển trung bình của các cơn bão).

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 10 (bão Bualoi) ẢNH: NCHMF

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão số 10 (bão Bualoi), Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi công điện hỏa tốc đến các đơn vị trong quân đội, yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ do bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các Quân khu 3, 4, 5, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt.

Chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp; chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo các công trình xung yếu, thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão số 10 (bão Bualoi) đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.

Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm

Sẵn sàng bay cứu hộ, cứu nạn ứng phó bão số 10 (bão Bualoi)

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Quân đoàn 12, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Tập đoàn Viettel phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự. Sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu: 3, 4, 5 hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) sáng nay 27.9, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ đạo tới toàn quân. Hiện nay, lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 10 có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện.