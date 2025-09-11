Người dân ngao ngán cảnh nước ngập do triều cường: ‘Nhiều năm qua nước ngập càng tăng’

Khốn khổ và ngao ngán bởi cảnh ngập do triều cường dâng cao, người dân chỉ còn cách trông mong vào việc nâng đường sớm được triển khai.

Chiều tối 11.9.2025, triều cường dâng cao kèm mưa lớn khiến cho tuyến đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận, TP.HCM ngập nặng. Nhiều người dân di chuyển khó khăn khi đi qua đoạn đường này vào giờ tan tầm.

Khoảng gần 17 giờ chiều, nước dâng cao từ kênh Tẻ khiến cho đoạn đường này ngập sâu trong biển nước, đến khoảng 19 giờ tối, mực nước đã nhấn chìm mặt đường, gây cản trở giao thông và việc buôn bán của nhiều hộ dân sinh sống quanh đây.

Triều cường dâng cao trên đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: CHUNG PHÁT

Cũng theo anh Mạnh, dù đã sinh sống tại đây gần 10 năm qua, thế nhưng anh luôn phải đối mặt với cảnh nước ngập do triều cường dâng cao. Không riêng gì anh mà ngay cả những người dân buôn bán xung quanh đây đều phải “than ngắn thở dài” mỗi khi có đợt triều cường đạt đỉnh.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch sẽ xuất hiện trong ngày 10.9 - 11.9 ẢNH: THÚY QUỲNH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn đang đạt đỉnh và duy trì mức cao trong ngày hôm nay, sau đó sẽ xuống lại. Đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường rằm tháng 7 âm lịch sẽ xuất hiện trong ngày 10.9 - 11.9; tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,52 - 1,57m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 2 còn tại Thủ Dầu Một từ 1,63 - 1,68m, xấp xỉ hoặc trên mức báo động 3. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven sông.