Đại hội Đảng bộ TP.Huế kỳ vọng đưa ra những giải pháp đột phá cho phát triển

Theo kế hoạch, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ TP.Huế sẽ diễn ra vào chiều 2.10, và đại hội chính thức khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 3.10. Đại hội kỳ vọng sẽ đưa ra những chương trình, giải pháp đột phá và những định hướng quan trọng cho sự phát triển của TP.Huế trong 5 năm tới, đặc biệt là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành ủy Huế, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đại hội có 400 đại biểu tham dự, trong đó 46 đại biểu đương nhiên (11,5%), 336 đại biểu chỉ định (84%) và 18 đại biểu được bầu (4,5%).

Đại hội Đảng bộ TP.Huế sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhìn lại 35 năm xây dựng, phát triển để quyết định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo Thành ủy Huế chủ trì buổi họp báo ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Huế khóa XVII (52 ủy viên), Ban Thường vụ Thành ủy (15 ủy viên) và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (11 ủy viên).

Đại hội Đảng bộ TP.Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, có chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng TP.Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc. Phương châm của đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển".

Phóng viên các báo, đài nêu câu hỏi tại buổi họp báo ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Huế khóa XVII cũng đặt ra 6 chương trình trọng điểm; 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 đột phá và 15 chỉ tiêu. Trong đó có những chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân/năm từ 10% trở lên; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030 ở mức 5.800 - 6.000 USD; tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện bình quân 10 - 11%/năm; tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân 14 - 15%/năm...

Đảng bộ TP.Huế được Ban Tổ chức Trung ương phân bổ 19 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng; trong đó: 1 đại biểu đương nhiên và được bầu 18 đại biểu chính thức.