Ông Đỗ Văn Chiến: Thực hiện mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới

Sáng 23.9, Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư khai mạc phiên trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ này mà còn định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Đại hội xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ, gồm đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng đó là kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, đại hội cũng sẽ thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Nhấn mạnh phương châm đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", ông Đỗ Văn Chiến đề nghị đại hội thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình đại hội và dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng; nội dung chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

"Quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo: "mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới", ông Chiến nhấn mạnh.

Các đại biểu đại diện hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Chiến tin tưởng với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp.

Đại hội sẽ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng thời, làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.