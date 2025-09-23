Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự phiên trọng thể Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, sáng 23.9.
Sáng 23.9, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự đại hội.
Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương khai mạc ngày hôm qua 22.9, đã tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi đại hội bước vào phiên trọng thể
