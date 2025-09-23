Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/09/2025 08:48 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự phiên trọng thể Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, sáng 23.9.

Sáng 23.9, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương khai mạc ngày hôm qua 22.9, đã tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm "Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết - Xây dựng đất nước hùng cường" tại đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 4.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) tới dự đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tới dự đại hội. Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương là đại hội đầu tiên của các đảng bộ trực thuộc Trung ương Đảng

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm MInh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại đại hội

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 7.
Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 8.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi đại hội bước vào phiên trọng thể

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - Ảnh 9.

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ

ẢNH: TUẤN MINH


 

