Tổng Bí thư: Đổi mới đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ

Sáng 24.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương ẢNH: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ. Có thể nói chúng ta phải đối mặt với "nhiều sóng to, gió lớn", có lúc cán bộ, đảng viên băn khoăn, lo lắng.

Trong bối cảnh đó, Đảng đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng đạt được những thành tựu mới. Chúng ta đang hướng đến hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tạo nền tảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá đã và đang được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, mang lại hiệu quả rõ nét, qua đó đã khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tổng Bí thư khẳng định, mỗi chủ trương, văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư cũng đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TTXVN

Nâng cao năng lực hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư lưu ý, đất nước đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được khát vọng lớn lao đó, hơn bao giờ hết Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư nêu rõ, các cơ quan Đảng Trung ương chính là "bộ tham mưu chiến lược", trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở đây cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt và triển khai 3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm.

Về 3 yêu cầu, Tổng Bí thư nêu rõ, phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo.

Thứ hai là phải tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Theo đó, các ban, cơ quan của Đảng phải thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một "bộ tổng tham mưu chiến lược" gắn kết chặt chẽ giữa: tham mưu - tổ chức - kiểm tra - nội chính - chính sách, chiến lược - tuyên giáo, dân vận - lý luận, tuyên truyền... Tất cả vì một mục tiêu chung, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Thứ ba là phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm sách tại đại hội ẢNH: TTXVN

Cán bộ là "then chốt của then chốt" trong xây dựng Đảng

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ cần tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn với định hướng chính sách; tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kịp thời tổng kết những kinh nghiệm mới từ thực tiễn, bổ sung phát triển cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Trước mắt, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện và triển khai những vấn đề cốt lõi được Đại hội XIV của Đảng quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn của đất nước là: giữ vững ổn định - phát triển nhanh và bền vững - nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ hai, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung các phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc. Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm quản trị Đảng hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hàng đầu đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng. Cuối cùng, Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, cán bộ là "then chốt của then chốt" trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, Đảng bộ cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước.

Cùng đó, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương, tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị.