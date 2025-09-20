Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 365-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bộ Chính trị ban hành Quy định 365 bổ sung nhiều tiêu chuẩn với các bộ, quản lý các cấp ẢNH: GIA HÂN

Ủy viên Trung ương phải có sản phẩm cụ thể trong công tác

Tại tiêu chuẩn chung của cán bộ, quản lý các cấp, Quy định số 365 bổ sung nhiều điểm mới so với các quy định trước đây. Trong đó, đáng lưu ý tại tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật đã bổ sung quy định cán bộ, quản lý các cấp không háo danh; không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, dùng mọi thủ đoạn để có chức, có quyền, có khen thưởng để được quy hoạch, bổ nhiệm.

Cùng đó, quy định mới cũng bổ sung yêu cầu kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống xa hoa, thực dụng, bè phái, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Về trình độ, năng lực, Quy định 365 bổ sung yêu cầu cán bộ, quản lý các cấp phải có trình độ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, có phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả; có tư duy nhạy bén và ra quyết định kịp thời, chính xác.

Quy định mới cũng tác riêng một tiêu chuẩn về uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết, trong đó nêu rõ, cán bộ, quản lý các cấp phải có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ; tạo được sự thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể; xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đối với ủy viên Trung ương Đảng, Quy định 365 bổ sung nhiều tiêu chuẩn chi tiết so với quy định trước đây. Cụ thể như yêu cầu ủy viên Trung ương Đảng phải là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kiến thức toàn diện, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có kết quả, "sản phẩm" cụ thể trong quá trình công tác…

Đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quy định 365 cơ bản kế thừa các quy định hiện tại, song bổ sung yêu cầu quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng đó, quy định mới cũng bổ sung yêu cầu về năng lực xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước. Đồng thời, yêu cầu có tâm, có tầm và trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Đối với chức danh Tổng Bí thư, Quy định 365 cơ bản kế thừa quy định trước đó, song đã bổ sung làm rõ một số điểm. Cụ thể, quy định mới bổ sung tiêu chí "là hạt nhân lãnh đạo" đối với chức danh Tổng Bí thư. Cùng đó, yêu cầu có "tư duy lý luận chính trị sắc sảo" thay vì "có trình độ cao về lý luận chính trị".

Quy định 365 cũng bổ sung năng lực "đổi mới, đột phá" bên cạnh tiêu chuẩn có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện đề xuất và quyết đoán. Cùng đó, quy định mới cũng bổ sung yêu cầu với chức danh Tổng Bí thư là năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt.

Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Quy định 365 cơ bản giữ nguyên các tiêu chuẩn cốt lõi nhưng được trình bày một cách cô đọng, rõ ràng hơn.

Đối với chức danh Thường trực Ban Bí thư, so với các quy định cũ, Quy định 365 bổ sung yêu cầu "tư duy lý luận chính trị sắc sảo". Mở rộng phạm vi kiến thức cần có, không chỉ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà còn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đối với yêu cầu kinh nghiệm, quy định mới giữ nguyên yêu cầu đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Tuy nhiên, quy định mới bổ sung nội dung: "trường hợp đặc biệt do Trung ương Đảng quyết định".

Đối với các chức danh trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Quy định 365 đã cụ thể hóa và nâng cao yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. Theo đó, bổ sung yêu cầu có "tư duy lý luận chính trị sắc sảo", giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Về kinh nghiệm, Quy định 365 đã có sự điều chỉnh, chỉ còn yêu cầu "đã tham gia ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng trọn một nhiệm kỳ"; bỏ quy định: "đồng thời kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc phó trưởng ban đảng Trung ương hoặc cấp thứ trưởng và tương đương".

Đối với các chức danh này, Quy định 365 cũng bổ sung quy định về "trường hợp đặc biệt do Trung ương Đảng quyết định"…

Quy định số 365 thay thế 2 quy định cũ là Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4.8.2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2.1.2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.