Sửa quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện T.Ư, Bộ Chính trị quản lý

Ngày 29.8, Văn phòng T.Ư Đảng có thông báo kết luận phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 29.8 về sửa đổi, bổ sung các Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4.8.2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2.1.2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4.10.2023 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Các quy định về tiêu chuẩn cán bộ diện T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sẽ được sửa đổi, ban hành trong tháng 8 ẢNH: TTXVN

Công văn nêu rõ, tại phiên họp ngày 29.8, sau khi nghe Ban Tổ chức T.Ư báo cáo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy định nói trên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức T.Ư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ nói chung.

Trong đó có các quy định về tiêu chuẩn chức danh và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ hiện nay, nhất là về đánh giá cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đồng ý với nội dung, sửa đổi và ban hành 2 quy định mới, gồm: Quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp (thay Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 214-QĐ/TW); Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (thay Quy định số 124-QĐ/TW).

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát kỹ lưỡng các văn bản, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; trình Thường trực Ban Bí thư ký ban hành 2 quy định này trong tháng 8 để triển khai thực hiện.

Đồng thời, theo dõi sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện những bất cập và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy định số 2014 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý quy định về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể cho nhiều chức danh diện T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý từ ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Ban thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, các trưởng ban đảng T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư...