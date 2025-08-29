Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập

Ngày 29.8, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 186 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận 186).

Tháo gỡ vướng mắc của chính quyền 2 cấp

Theo đó, tại phiên họp ngày 29.8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ký ban hành Kết luận 186 ẢNH: TTXVN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu người đứng đầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Cùng đó, khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, không để ách tắc công việc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, tiếp tục phối hợp sát sao, chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm 2025.

Cùng đó, đẩy nhanh việc tích hợp, kết nối hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc với hệ thống dùng chung của địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo, gián đoạn thông tin trong vận hành thực tế; tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết trên nguyên tắc khai thác tối đa các dữ liệu sẵn có.

Tiếp tục triển khai các tổ công tác, cử cán bộ xuống địa phương để nắm tình hình, đôn đốc hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng ủy Chính phủ cũng được yêu cầu tham mưu thực hiện thống nhất khung giá đất sau sáp nhập, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cùng đó, nghiên cứu, xem xét quy trình, thủ tục rút gọn về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, thành phố mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đảng ủy Chính phủ cũng được yêu cầu chỉ đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ thu hồi, giao, cho thuê đất theo luật Đất đai; hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Cùng đó, chỉ đạo Bộ Nội vụ sớm tham mưu ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất trong thực hiện.

Cùng đó, khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành trong tháng 9 quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị; chủ động xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Tiếp tục điều chỉnh biên chế ở cấp xã

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sắp xếp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng.

Chủ trì, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp tục bố trí, sử dụng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo các ban, đơn vị cấp tỉnh theo hướng giữ nguyên số lượng cấp phó của các đoàn thể, ban, đơn vị cấp tỉnh hiện có, bố trí lãnh đạo cấp phó đoàn thể cấp xã phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sau 5 năm thực hiện theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thống nhất trong toàn quốc.

Hướng dẫn thực hiện thống nhất việc mở tài khoản và cấp mã quan hệ ngân sách cho các tổ chức chính trị - xã hội có con dấu, tài khoản riêng theo quy định để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện các đề án, dự án do tổ chức hội chủ trì và nhiệm vụ có tính chất đặc thù.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31.8.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục củng cố, tăng cường cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; chuyển mạnh sang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân.

Các bí thư tỉnh ủy, thành ủy phải trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai đồng bộ các biện pháp để nâng cao năng lực hoạt động cho chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cùng đó, rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, các điều kiện để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn phân định thẩm quyền từ cấp huyện cho chính quyền cấp xã, nhất là khả năng tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư từ trước, triển khai các dự án đầu tư mới và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tiếp tục hoàn thành việc điều chỉnh biên chế ở cấp xã; bố trí đủ biên chế, nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực ở cấp xã.

Tiếp tục rà soát, triển khai phương án chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng của các trụ sở chưa sử dụng đến sau sáp nhập; tiếp tục tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phù hợp. Ưu tiên đầu tư trang bị bổ sung thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã để đáp ứng yêu cầu làm việc trên nền tảng số.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế tổng thể của hệ thống chính trị, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý 4/2025.