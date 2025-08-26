Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn TP trên cơ sở kế thừa kết quả phê duyệt định mức của ba khu vực và áp dụng cho từng khu vực để xây dựng bảng giá đất, trước ngày 5.9.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật nội dung Nghị định số 226/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai liên quan đến thẩm quyền và các nội dung khác. Từ đó phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo, tham mưu UBND TP về trình tự, thủ tục ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM, trước ngày 5.9.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến việc lựa chọn tổ chức thực hiện xác định giá đất theo phương thức chỉ định thầu rút gọn, quy định tại Điều 80 Nghị định 214/2025. Sau đó có báo cáo, tham mưu, đề xuất trình UBND TP trước ngày 5.9.

TP.HCM chuẩn bị xây dựng lại bảng giá đất mới ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó, UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM có nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, các giao dịch thành của tất cả các tuyến đường, đoạn đường theo vị trí, khu vực và các điểm giáp ranh.

Việc chuẩn bị này với mục đích phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức thực hiện xác định giá đất tiến hành rà soát, cân đối cơ sở dữ liệu giá đất gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu nhằm đảm bảo kịp tiến độ theo quy định.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP hai phương án về bảng giá đất.

Phương án 1, kiến nghị UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu. Đồng thời, giao sở triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phương án 2 là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1.1.2026 đến khi UBND TP ban hành bảng giá đất mới thay thế.

Lý giải đề xuất này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, trước thời điểm sáp nhập, cả ba tỉnh, thành đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật Đất đai 2024, Nghị định số 71/2024, với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31.12.2025.

Các bảng giá này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.