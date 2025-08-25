Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM: 48 dự án người nước ngoài có thể mua nhà

Đình Sơn
Đình Sơn
25/08/2025 14:33 GMT+7

UBND TP.HCM đã công bố danh sách 48 dự án nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu, mua nhà tại Việt Nam.

Việc công bố danh sách này được thực hiện theo đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến của Bộ Quốc phòng, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an.

48 dự án trong danh sách tập trung ở hai khu vực chính. Tại địa bàn quận 7 cũ có 43 dự án, 5 dự án còn lại nằm tại phường Cát Lái và Bình Trưng (TP.Thủ Đức cũ). Trong số 48 dự án trên, phần lớn nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

TP.HCM: 48 dự án người nước ngoài có thể mua nhà- Ảnh 1.

TP.HCM công bố 48 dự án người nước ngoài có thể mua nhà

ẢNH: T.N

Đồng thời, chính quyền thành phố giao các sở, ngành liên quan kiểm tra 4 dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Các dự án này bao gồm: Hưng Vượng 2 - R13, Hưng Vượng 1 - R16, Star Hill - khu C15B do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư và dự án The Prince Residence, phường Phú Nhuận của Công ty cổ phần The Prince Residence.

Trước đó, đầu tháng 7.2025, UBND TP.HCM cũng đã công bố danh sách 17 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực người nước ngoài được phép sở hữu.

