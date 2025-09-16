Tổng Bí thư: 'Cần có viện dưỡng lão chăm người già, sáng đón đi, chiều đưa về'

Sáng 16.9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Nghị quyết 72 về đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị ẢNH: GIA HÂN

Sẽ có thêm 2 nghị quyết về kinh tế nhà nước, chấn hưng văn hóa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong 4 nghị quyết được quán triệt, triển khai, Nghị quyết 59 là một trong 4 "nghị quyết trụ cột" đã được triển khai trước đó. Ba nghị quyết còn lại là các nghị quyết chuyên đề, tiếp nối, bổ sung tạo thành một chỉnh thể thống nhất, mũi đột phá để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Tổng Bí thư cũng thông tin, sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành tiếp 2 nghị quyết cũng rất quan trọng vào tổng thể trong sự phát triển chung, là nghị quyết về kinh tế nhà nước và nghị quyết về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, công việc rất nhiều nên phải rất khẩn trương, triển khai các nghị quyết này sớm. Có những nghị quyết như Nghị quyết 72 mới ban hành 1 tuần nhưng cũng phải triển khai ngay để dành thời gian cho hành động, Chính phủ, Quốc hội tính toán nguồn lực cho việc triển khai.

Hội nghị quán triệt 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính là nhà Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Về nội dung các nghị quyết, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và 3 nghị quyết 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết này thành công việc hàng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

"Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên đều phải có trách nhiệm với việc này, chứ không thể cho rằng nghị quyết giáo dục là của ngành giáo dục, nghị quyết y tế là của ngành y tế. Các nghị quyết này liên quan chặt chẽ với nhau. Trong giáo dục có khoa học, công nghệ, có bảo vệ sức khỏe con người, khuyến khích tư nhân. Trong y tế cũng có đầy đủ bóng dáng của giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ… Đây là một chỉnh thể chứ không phải việc của riêng ai. Có những địa phương, những ngành thờ ơ, coi việc này không phải của mình thì không thể thành công được", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tính toán việc thành lập ban chỉ đạo T.Ư đối với từng nghị quyết hoặc ban chỉ đạo T.Ư về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng đó, cần xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần, theo tháng để theo dõi các chỉ số cốt lõi, các điểm thắt, tiến độ thực hiện từng nghị quyết và trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm bên hành lang hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân

Nhấn mạnh định hướng, giải pháp trọng tâm từng nghị quyết, Tổng Bí thư lưu ý, với Nghị quyết 59, là hội nhập đồng bộ, toàn diện và sâu rộng. Đồng thời, phải đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu có vai trò dẫn dắt một số chuỗi cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, xây dựng các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế. "Chúng ta chuyển từ mở cửa cho đầu tư sang giai đoạn đầu tư có chọn lọc", Tổng Bí thư lưu ý.

Đối với Nghị quyết 70, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch.

Tổng Bí thư nêu rõ, việc xác định đột phá trong chiến lược đảm bảo năng lượng là phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết "net zero" vào năm 2050, chú trọng 3 điểm: cải cách thể chế, tạo thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân.

Đối với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư lưu ý, phải xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh phương châm giáo dục lấy chất lượng làm trục, lấy nhà giáo làm then chốt, lấy công nghệ làm đòn bẩy.

Dành nhiều thời gian nói về Nghị quyết 72, Tổng Bí thư lưu ý, mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, của người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, động lực phát triển mới của một đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết 72 nêu tới 9 nhóm giải pháp cần tập trung, trong đó tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng; phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình. Tổng Bí thư nhấn mạnh, từng người dân một đều phải được chăm sóc sức khỏe, không ai bị để lại phía sau. Theo Tổng Bí thư, để làm được thì phải triển khai y tế cơ sở, bác sĩ gia đình.

"Mô hình bác sĩ gia đình người ta làm rất tốt, không chỉ khám chữa bệnh mà còn tư vấn, chăm sóc sức khỏe, vận động thể dục thể thao, phòng bệnh. Những việc đó rất dễ làm mà chúng ta lại không tập trung vào", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nói rất mong muốn có những mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn" cho người già ở độ tuổi 70 - 80 khi con cháu đều đi học, đi làm cả. "Trung tâm dưỡng lão chăm sóc người già như học sinh, sáng đón đi, chiều đưa về. Đến đây họ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ tâm sự, thể thao, học âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rất hay", Tổng Bí thư nói và đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi bàn nhau để làm.

Một nhiệm vụ cũng được Tổng Bí thư lưu ý là bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị: mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc chuyển đổi số y tế với hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa, kho dữ liệu dùng chung cũng như phát triển nhân lực y tế chuẩn năng lực, có chế độ đãi ngộ, thu hút về cơ sở...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, động lực phát triển mới của một đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên bắt tay ngay vào những việc cụ thể với tinh thần nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh.

"Bốn nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo ra xung lực mạnh để chúng ta bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc", Tổng Bí thư khẳng định.