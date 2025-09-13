Tổng Bí thư: Nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu

Chiều 13.9, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: PHẠM THẮNG

"Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỷ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số. Do đó, học tập Bác Hồ, Tổng Bí thư đã động viên toàn dân cần tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số".

Theo Tổng Bí thư, việc Đảng ủy Quốc hội triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" cho thấy lãnh đạo Quốc hội đã rất chủ động, nghiêm túc và có tầm nhìn chiến lược trong tổ chức phong trào, bảo đảm vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương, vừa sát hợp thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra (năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID).

Theo Tổng Bí thư, việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

"Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với Quốc hội, Tổng Bí thư cũng lưu ý không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" phát triển sâu rộng, thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm về Quốc hội số ẢNH: GIA HÂN

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội phổ biến, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Cùng đó, phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID để quản lý thống nhất, công nhận thành tích học tập và xem kết quả hoàn thành chương trình "Bình dân học vụ số" là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Quốc hội hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026.

"Tôi tin tưởng rằng, nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành "công dân số gương mẫu" biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo "cấp số nhân", Tổng Bí thư khẳng định.

Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động của đất nước, cần tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra.

Cụ thể, về mặt pháp lý, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyển đổi từ tư duy giấy viết sang chuyển đổi số là một chuyển đổi mới. Do đó, hệ thống pháp luật cũng phải chuyển đổi đi theo. Trước hết là phải làm thế nào có một hệ thống pháp lý để tạo điều kiện cho chuyển đổi số thực hiện được tốt trong mọi công việc, trong đời sống xã hội và tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống để tạo điều kiện toàn dân trong hoạt động chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội khai trương nền tảng "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" ẢNH: PHẠM THẮNG

Thứ hai, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải có hạ tầng số, công nghệ thông tin tốt. Thứ ba là về dữ liệu. "Nếu nói chuyển đổi số mà không có dữ liệu tức là chưa có chuyển đổi số. Khẳng định rõ là như vậy. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Nếu đủ thì cũng chỉ được một lúc thôi, không sống, không sạch cũng không được. Dữ liệu bẩn sẽ ra kết quả bẩn. Do đó, dữ liệu phải được chăm lo, nuôi dưỡng, bổ sung hàng ngày", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Theo Tổng Bí thư, sở dĩ có trí tuệ nhân tạo là trên cơ sở "sức sống" dữ liệu. Nếu không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo cũng chịu, hoặc ra những đáp số, những kết quả không theo đúng như mong muốn. Tuy nhiên, dữ liệu tốt không phải tự nhiên mà có, tất cả cơ quan, các ngành, các cấp đều phải chăm lo xây dựng dữ liệu này, "không thể cách nào khác được".

Tổng Bí thư cũng lưu ý yêu cầu bảo mật, phải an ninh, an toàn. "Nếu không mình làm không công, người khác chiếm lĩnh được ngay. Lộ bí mật còn nguy hiểm nữa và người dân cũng không tín nhiệm, hưởng ứng vì tham gia mà bị lộ bí mật thông tin cá nhân", Tổng Bí thư nêu.

Một yêu cầu nữa được Tổng Bí thư lưu ý là về nhân sự. Theo đó, nhân lực, con người phải có kiến thức, phải được đào tạo, bồi dưỡng và cuối cùng là phải có ngân sách đầu tư.

"Đầu tư để làm sao bảo đảm hệ thống hoạt động được, duy trì được hoạt động tốt và đồng thời phải nâng cấp. Khoa học, công nghệ biến đổi liên tục, nếu chúng ta chỉ dừng lại là lạc hậu ngay. Những yêu cầu đó phải được tính toán", Tổng Bí thư nhấn mạnh.