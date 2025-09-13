Tổng Bí thư: 'Vụ án dù mức độ nào cũng không được phép xảy ra oan, sai'

Ngày 13.9, TAND tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, nói đến tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng; nói đến sự liêm chính, công minh; nói đến niềm tin và chỗ dựa của nhân dân. Đây là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn của ngành TAND đối với đất nước.

10 năm trở lại đây, tòa án các cấp đã thụ lý, giải quyết trên 5,2 triệu vụ việc, vụ án các loại về hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Một khối lượng công việc rất lớn đã được giải quyết trong bối cảnh biên chế, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt là nhiều vụ án lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (có vụ án với hàng trăm bị cáo, hàng trăm nghìn người bị hại); các vụ án về kinh tế, tham nhũng lớn được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, góp phần giữ vững kỷ cương, phép nước, củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phía sau mỗi phán quyết của tòa án là công sức rất lớn của người thẩm phán và cán bộ tòa án; là sự hy sinh thời gian, tập trung trí tuệ, trăn trở suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng để công lý, công bằng được thực thi; là nỗ lực giữ gìn liêm chính, công minh, vượt qua sự cám dỗ, đe dọa, tấn công, mua chuộc để giữ vững cán cân công lý.

"Chúng ta không thể phủ nhận trong công tác của tòa án còn có việc này, việc kia chưa được tốt. Song điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm, có cơ chế, có hành động quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm, để công tác của ngành tòa án ngày càng tốt hơn", Tổng Bí thư nêu.

Mọi phán quyết phải "thấu tình, đạt lý"

Tổng Bí thư khẳng định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Do vậy, ngành TAND cần nghiên cứu thực hiện tốt một số định hướng lớn.

Trong đó, cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp nói chung, TAND nói riêng. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm ngành TAND luôn phát triển không ngừng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết trong mọi hoạt động.

TAND phải là "pháo đài" chính trị - pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp.

Hoạt động xét xử phải lấy kết quả bảo vệ công lý, công bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm thước đo.

Các vụ án, vụ việc dù tính chất, mức độ nào thì cũng không được phép để xảy ra oan, sai nghiêm trọng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngành tòa án phải không ngừng phấn đấu để mọi phán quyết đều "thấu tình, đạt lý" - nghiêm minh về pháp luật nhưng cũng giàu tính nhân văn, vừa bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa giữ gìn sự ổn định, hài hòa trong xã hội, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng sống tốt đẹp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tăng cường tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, liêm chính, có chuyên môn sâu, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Mỗi cán bộ tòa án, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thẩm phán cần nhận thức rõ vai trò, trọng trách của mình là những người được tin tưởng giao trọng trách "cầm cân, nảy mực" trong bảo vệ công lý, công bằng; được "nhân danh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" để xét xử, tuyên án…