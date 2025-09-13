Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tòa án

Cùng dự lễ kỷ niệm có các ủy viên Bộ Chính trị: ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND ẢNH: CÔNG LÝ

Lễ kỷ niệm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đặt tại TAND tối cao đến tất cả các điểm cầu thuộc hệ thống TAND.

Trình bày diễn văn, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, phát triển của ngành TAND với những kết quả to lớn.

Trong đó, ngành tòa án sau sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức đã thực hiện theo mô hình 3 cấp, kết thúc hoạt động của 3 TAND cấp cao và tổ chức lại 63 TAND cấp tỉnh, 693 TAND cấp huyện thành 34 TAND cấp tỉnh và 355 TAND khu vực.

Ngành cũng tăng cường phân công, phân cấp, giao quyền và tăng nguồn lực cho cấp dưới, nhất là TAND cấp khu vực; tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị cho tòa án 2 cấp địa phương, đảm bảo hoạt động của tòa án các cấp thông suốt, không bị gián đoạn.

Vẫn theo Chánh án TAND tối cao, thời gian tới, ngành tòa án sẽ tập trung thực hiện một số định hướng quan trọng.

Một trong số này là thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội; tăng cường xây dựng thể chế, phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí ẢNH: CÔNG LÝ

Chánh án TAND tối cao cũng lưu ý tới nhiệm vụ tập trung hoàn thành việc xây dựng dự án luật Phá sản (sửa đổi) và luật về tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Tòa Phá sản, Tòa Sở hữu trí tuệ tại một số thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Cạnh đó là thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đảm việc tranh tụng tại phiên tòa phải chặt chẽ, thuyết phục, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định ngay từ giai đoạn sơ thẩm.

Khắc phục ngay tình trạng bản án, quyết định bị sửa, hủy nhiều lần, tuyên không rõ, khó thi hành, kéo dài thời gian giải quyết vụ án để củng cố, xây dựng được lòng tin của nhân dân, của xã hội đối với ngành tòa án.

Tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án nhằm giải quyết nhanh và hiệu quả các tranh chấp, giảm thiểu xung đột xã hội và góp phần giảm áp lực công việc của các tòa án. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao, kết quả công tác năm sau phải cao hơn năm trước.