Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa nghệ thuật quân sự phát triển lên tầm cao mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của quân đội, của dân tộc Việt Nam anh hùng, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bộ Tổng tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: GIA HÂN

Bộ Tổng tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của quân đội nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống “trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Tổng tham mưu tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Cạnh đó, tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông..., kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tổng tham mưu tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: GIA HÂN

Tham mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi; kịp thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Bộ Tổng tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ huy, chỉ đạo, quản lý điều hành trong Bộ Quốc phòng và trong toàn quân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.