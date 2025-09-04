Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư: Xây dựng điện hạt nhân phải an toàn tuyệt đối

Lê Hiệp
Lê Hiệp
04/09/2025 20:45 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải tuyệt đối an toàn, không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô.

Chiều 4.9, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học - Công nghệ) về kết quả hoạt động và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh an toàn tuyệt đối trong phát triển điện hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

ẢNH: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đối với Việt Nam, điện hạt nhân không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu khách quan, cấp thiết để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện cam kết trung hòa carbon và tạo động lực bứt phá cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Tổng Bí thư biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, các nhà khoa học, những người lao động của viện trong gần 50 năm qua. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ một số thực trạng và thách thức lớn mà ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam phải đối mặt.

Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị thống nhất định hướng chiến lược xuyên suốt, tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô. Đồng thời, phát triển năng lực nội sinh để làm chủ từng cấu phần then chốt và hợp tác quốc tế, theo nguyên tắc đồng thiết kế, đồng chế tạo, đồng vận hành, đồng quản lý. Tổng Bí thư khẳng định, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phải là chiến lược lâu dài, đòi hỏi tầm nhìn xa, sự kiên định và cách tiếp cận toàn diện, từ thể chế, hạ tầng, công nghệ cho đến con người.

Tổng Bí thư nhấn mạnh những định hướng cần tập trung triển khai, đó là phải xác định phát triển năng lượng nguyên tử là mục tiêu chiến lược lâu dài, có tầm quan trọng, cốt yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cạnh đó, xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, môi trường và xã hội, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh an toàn tuyệt đối trong phát triển điện hạt nhân - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp với tình hình mới. Xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ và an toàn hạt nhân nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân ở cấp chuẩn mực quốc tế.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, viện cần tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, cung cấp dữ liệu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư đề nghị, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm quốc gia, tập trung triển khai nhanh, đảm bảo an toàn, hiệu quả dự án, công trình trọng điểm quốc gia cũng như chiến lược đối với việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và công nghệ hạt nhân của Việt Nam. Tăng cường nghiên cứu đề tài, dự án, tiến tới làm chủ công nghệ phục vụ các ngành phát triển công nghiệp đất hiếm, công nghiệp về nguyên tử hạt nhân và công nghiệp cho chuyển đổi số.

Tổng Bí thư lưu ý, phải phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực kỹ thuật, đảm bảo kế thừa và phát triển cho đội ngũ chuyên gia đầu ngành, thu hút chuyên gia trong nước và nước ngoài. Cùng đó, nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù về lương, phụ cấp đối với những người trực tiếp làm công tác năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân. Tập trung nghiên cứu, tiếp cận, từng bước làm chủ và nội địa hóa công nghệ mới, công nghệ chiến lược; tăng cường hợp tác quốc tế…

