Chủ tịch Quốc hội: Trợ lý ảo AI giúp Quốc hội thông qua số lượng lớn luật

Chiều 13.9, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm về Bình dân học vụ số - Quốc hội số ẢNH: PHẠM THẮNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Tô Lâm là: phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng "Quốc hội điện tử 1.0", cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội "không giấy tờ", góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: PHẠM THẮNG

Kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, đã nâng cấp, triển khai ứng dụng "Quốc hội 2.0" với cải tiến vượt bậc do Tập đoàn Viettel phối hợp với nhóm chuyên gia từ Singapore phát triển với nhiều tiện ích mới.

Trong đó đặc biệt là ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI để hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Nhờ ứng dụng Quốc hội 2.0, tại kỳ họp thứ 8, thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử đã được liên thông với trục văn bản quốc gia, cho phép xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi, tích hợp chữ ký số và công cụ theo dõi tiến độ công việc.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, ứng dụng này sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại nhà Quốc hội ẢNH: PHẠM THẮNG

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc ứng dụng khoa học, công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, hội nghị sẽ được nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư cũng như của Đảng, Nhà nước đối với công tác này.

"Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư là: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng" để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (nhà Quốc hội) tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố (đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh), 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; 3.321 HĐND dân cấp xã theo dõi trực tiếp, tổng cộng khoảng hơn 6.000 người tham dự.