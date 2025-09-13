Chính phủ thảo luận 11 dự án luật, nghị quyết quan trọng dự kiến trình Quốc hội

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết gồm: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng; luật Tiếp công dân, luật Khiếu nại, luật Tố cáo; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; luật Xây dựng (sửa đổi);

Dự án xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; luật Quản lý thuế (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý nợ công; luật Kinh doanh bảo hiểm; luật Thống kê; luật Giá; luật Đầu tư (sửa đổi).

Thủ tướng chủ trì phiên họp xây dựng pháp luật sáng 13.9 ẢNH: NHẬT BẮC

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10. Đây là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội, dự kiến xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay trong một kỳ họp.

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu; với rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là đột phá của đột phá; khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua về công tác chuẩn bị đại hội của hai đảng bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá".

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận. Trong quá trình hội nhập, cần hài hòa hóa quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế...

Theo Thủ tướng, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo; tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và hết sức chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng.