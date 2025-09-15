Tổng Bí thư: Làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài

Sáng 15.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ẢNH: TTXVN

Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về phát triển công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành công nghiệp quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược. Chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ẢNH: TTXVN

Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Trong đó, ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân công nghiệp quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho công nghiệp quốc phòng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược; kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị chiến lược công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.