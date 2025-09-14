Tổng Bí thư: TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ ẢNH: TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho hay, ngày 15.9.1945, từ Đài vô tuyến điện Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) đã phát đi toàn thế giới bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Từ thời điểm đó, ngày 15.9 trở thành Ngày truyền thống của cơ quan thông tấn quốc gia.

Tới nay, sau 80 năm xây dựng và trưởng thành, TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới, là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông, công chúng trong và ngoài nước, khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như góp phần làm nên biên niên sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: TTXVN

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, người làm báo TTXVN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo

Tổng Bí thư cũng lưu ý, người làm báo TTXVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Theo Tổng Bí thư, trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin giả, thông tin sai sự thật. Đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, TTXVN cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Theo đó, việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt sẽ là nền tảng quan trọng để TTXVN phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành "bộ nhớ chung" của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu khai trương Trang thông tin Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị, TTXVN cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới về với nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, TTXVN cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt. Đồng thời, TTXVN cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của TTXVN; cần tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn.