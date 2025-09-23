Tổng Bí thư: 'Họp ít hơn, làm nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn'

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 23.9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Mặt trận là nhân dân, là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, đất nước bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu mới, tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc "sắp xếp lại giang sơn" qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền 2 cấp.

Cùng đó, chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân.

Theo Tổng Bí thư, phía trước, chúng ta đang mang trên vai 2 mục tiêu 100 năm của dân tộc, trong đó tinh thần của dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc và chương trình hành động mà đại hội thảo luận, quyết định sẽ là "nền tảng", là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt nhiệm kỳ.

"Vấn đề cốt lõi là đề ra mục tiêu gì và ai làm, làm đến đâu, khi nào xong, đo bằng gì, kết quả như thế nào", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Điểm lại các kết quả cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua của Đảng bộ, Tổng Bí thư đề nghị đại hội thống nhất 3 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. "Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: mang lại ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể", Tổng Bí thư lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TUẤN MINH

Thứ hai là kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt. Cùng đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chống hình nón ngược giữa T.Ư và cơ sở

Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp theo hướng "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả". Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy. Đồng thời, cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo; xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau". Tổng Bí thư đề nghị thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho các tầng lớp, đoàn thể; triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7 và "Tháng nghe dân nói" ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh.

Nhiệm vụ thứ ba, Tổng Bí thư đề nghị tập trung là chăm lo đời sống nhân dân theo trách nhiệm chủ công của từng tổ chức. Công đoàn với vấn đề việc làm - tiền lương - an toàn lao động; Hội Nông dân với vấn đề sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị; Hội Phụ nữ với vấn đề an sinh gia đình - bình đẳng giới - phòng chống bạo lực; Đoàn Thanh Niên với vấn đề thanh niên khởi nghiệp - kỹ năng số - tình nguyện cộng đồng; Hội Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân với vấn đề đền ơn đáp nghĩa - trật tự, kỷ cương cộng đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư tập trung trong nhiệm kỳ tới ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể, chống "hình nón ngược" giữa T.Ư và cơ sở. Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ phải mở rộng đáy kim tự tháp, mỗi khu công nghiệp có những tổ chức đoàn, tổ chức hội mạnh.

Công đoàn trở về đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. Hội Nông dân gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường. Hội Phụ nữ đi đầu chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hội Cựu chiến binh, cựu công an nhân dân là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng... "Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ 5, theo Tổng Bí thư là cần thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: dân biết - dân bàn -dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng. Ban hành bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát": công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi nhân dân - Mặt trận - báo chí.

Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động. Kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Đừng để nghị quyết đẹp trên giấy"

Trọng tâm thứ 6, theo Tổng Bí thư là kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực - kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 dễ - 3 rõ - 3 đo: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá"; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng -kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, cũng không chạy theo thành tích.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, vai trò Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ T.Ư đến cơ sở.

Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tổng Bí thư đề nghị đại hội thảo luận thật kỹ, chỉ thông qua những chỉ tiêu mà chúng ta tin chắc có thể làm được và làm tốt. Mục tiêu ít nhưng rõ, đo được, lan tỏa được. Tổng Bí thư lưu ý, Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư không phải bản sao của dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV; phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dễ nhớ - dễ làm - dễ kiểm tra. "Đừng để nghị quyết "đẹp trên giấy". Mọi người đều phải biết làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng. "Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.