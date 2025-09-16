TP.HCM đặt mục tiêu 420.000 doanh nghiệp dùng tên miền quốc gia '.vn'

Ngày 16.9, Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN) TP.HCM và Chi nhánh Trung tâm internet Việt Nam tại TP.HCM (VNNIC, đơn vị trực thuộc Bộ KH-CN) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên internet trên địa bàn thành phố.

Theo Sở KH-CN TP.HCM, tính đến tháng 6.2025, TP.HCM là thủ phủ tài nguyên tên miền ".vn" của quốc gia, quản lý 227.248 tên miền ".vn", chiếm hơn 36% tổng tài nguyên tên miền ".vn" của cả nước, khẳng định vai trò trái tim điều phối nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Ngân, Trưởng phòng Kinh tế số - Xã hội số, Sở KH-CN TP.HCM, cho biết thành phố phối hợp với Chi nhánh Trung tâm internet Việt Nam đặt mục tiêu triển khai tên miền quốc gia cho khoảng 420.000 doanh nghiệp đang hoạt động, coi đây là trọng tâm phát triển kinh tế số. Theo ông Ngân, việc triển khai tên miền quốc gia giúp doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu, kiến tạo kỷ nguyên số bền vững.

Tên miền quốc gia ".vn" được coi là công cụ khẳng định thương hiệu số và chủ quyền Việt Nam trên internet và được Nhà nước bảo trợ và bảo vệ pháp lý.

Việc ký kết hợp tác giữa Sở KH-CN TP.HCM và VNNIC tập trung vào 4 trụ cột hành động vì kinh tế số. Đó là hiện đại hóa huyết mạch hạ tầng bằng cách thúc đẩy chuyển đổi toàn diện sang IPv6 (phiên bản giao thức internet thế hệ mới); kiến tạo định danh và thương hiệu số thông qua tên miền ".vn" và "id.vn)"; làm giàu dữ liệu hạ tầng bằng cách phổ biến rộng rãi i-Speed; và phát triển nguồn nhân lực số để xây dựng đội ngũ kiến trúc sư cho nền kinh tế số.

Sở KH-CN TP.HCM ký kết hợp tác với Chi nhánh Trung tâm internet Việt Nam tại TP.HCM tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên internet ẢNH: T.L

Đồng thời, hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về lợi ích và an toàn khi đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia ".vn". Hai bên cũng phối hợp phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trực tuyến để nâng cao năng lực quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên internet.

Bên cạnh việc phát triển tên miền ".vn", tại lễ ký kết, các đại biểu trình bày nhiều ý kiến liên quan đến việc duy trì và phát triển nền tảng internet tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đưa dẫn chứng, cuối tháng 8.2025, nhóm UNC6384 tấn công từ nước ngoài xâm nhập nhiều trang web các nước Đông Nam Á đánh cắp dữ liệu của hơn 20 nhà ngoại giao, trong đó có Việt Nam. Đến tháng 9, lại xảy ra vụ rò rỉ 160 triệu dữ liệu liên quan đến Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), cho thấy tin tặc đã chuyển từ hoạt động cá nhân sang mô hình tổ chức chuyên nghiệp, có kế hoạch, có thời điểm tấn công cụ thể.

"Với bối cảnh như vậy, việc đẩy mạnh triển khai IPv6 là cần thiết để tăng cường an toàn, an ninh thông tin. Chúng tôi cũng muốn chuẩn hóa toàn bộ hệ thống trang thông tin điện tử từ cấp phường, xã đến thành phố để đảm bảo thống nhất, an toàn và tương thích với hạ tầng chuyển đổi số. Đây là cơ hội tốt để các đơn vị rà soát, đồng bộ hệ thống, tránh tình trạng manh mún, rời rạc", ông Hoà nói.

Kết luận buổi lễ, Phó giám đốc Sở KH-CN TP.HCM Nguyễn Hữu Yên, cho biết trong thời gian tới, TP.HCM sẽ có lộ trình cụ thể thực hiện chuẩn hóa tên miền và chuyển đổi sang IPv6. Điều này đòi hỏi các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng về hạ tầng, dữ liệu và nhân lực. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để người dân, doanh nghiệp nhận thấy rõ hiệu quả và lợi ích của việc chuyển đổi số, sử dụng tên miền quốc gia và dịch vụ trực tuyến an toàn.