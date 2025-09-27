Bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Bão số 10 (bão Bualoi) cách Hoàng Sa 270 km, hướng về Nghệ An - Quảng Trị
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 30 km/giờ và có thể mạnh lên. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông. Bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.
Đến 1 giờ ngày 29.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20- 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực từ Nghệ An - Quảng Trị. Bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.
Đến 13 giờ ngày 29.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.
