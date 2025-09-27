Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/09/2025 12:57 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 27.9.2025, vị trí tâm bão số 10 (bão Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông đông Nam. Bão có cường độ cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 35 km/giờ.

Cơn bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 30 km/giờ, có khả năng mạnh lên. Vị trí tâm bão trên vùng biển nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách thành phố Huế khoảng 120 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Đến 22 giờ ngày 28.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20- 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Nghệ An - Quảng Trị . Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 10 (bão Bualoi) giật cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

Đến 10 giờ ngày 29.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đến 22 giờ ngày 29.9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

