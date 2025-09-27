Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Bão Bualoi với 3 kịch bản khó lường | Nguyên nhân thảm án kinh hoàng ở Phú Thọ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão Bualoi với 3 kịch bản khó lường | Nguyên nhân thảm án kinh hoàng ở Phú Thọ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 27.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 27.9: Bão Bualoi với 3 kịch bản khó lường | Nguyên nhân thảm án kinh hoàng ở Phú Thọ

Bão số 10 (bão Bualoi) giật cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

Bão số 10 (bão Bualoi) đang là tâm điểm chú ý khi được nhận định là một trong những cơn bão mạnh và di chuyển nhanh hiếm gặp. Với sức gió giật cấp 15, sóng biển cao tới 10 mét, bão số 10 có khả năng gây ra tác động tổng hợp từ gió giật, mưa lớn đến lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 (bão Bualoi) giật cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

Điều đáng lo ngại, chỉ trong vòng 24 giờ tới, tâm bão dự kiến áp sát vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều địa phương. Trước diễn biến phức tạp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra công điện khẩn, chỉ đạo 7 bộ ngành và 14 tỉnh, thành ven biển khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, từ kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn đến chuẩn bị phương án sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn.

Cơn bão này được dự báo có sức tàn phá rất lớn, vì vậy tinh thần “chủ động, không để bị động, bất ngờ” được đặt lên hàng đầu.

Giám đốc công an trực tiếp lấy lời khai nghi phạm sát hại 3 người vì ghen

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Phú Thọ vào tối qua khiến 3 người tử vong. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án.

Giám đốc công an trực tiếp lấy lời khai nghi phạm sát hại 3 người vì ghen

Cụ thể thì vào tối 26.9, Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo về vụ án mạng khiến 3 người tử vong, xảy ra tại Khu công nghiệp Phú Hà (tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau đó, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh vụ án.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

