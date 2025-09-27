Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người vợ bị nước cuốn trôi trước mặt chồng tại điểm ngập lụt

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/09/2025 22:05 GMT+7

Lực lượng cứu hộ tại TP.Huế đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Chuyện đau lòng xảy ra khi vợ chồng nạn nhân đang trên đường về quê trước bão số 10, người chồng thấy vợ bị nước cuốn nhưng ứng cứu bất thành...

Tối 27.9, bà Hoàng Như Thanh, Chủ tịch UBND P.An Cựu (TP.Huế), cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Huế (PC07) vẫn đang phối hợp với Công an P. An Cựu tổ chức tìm kiếm một phụ nữ bị nước cuốn trôi tại điểm ngập nước ở kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, thuộc địa bàn P.An Cựu.

Người vợ bị nước cuốn trôi trước mặt chồng tại điểm ngập lụt - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân

ẢNH: TRẦN HỒNG

Trong ngày hôm nay 27.9, trước khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ vào đất liền, tại TP.Huế đã có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thấp trũng trong nội đô bị ngập úng. Đoạn kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, P.An Cựu là điểm thường xuyên xảy ra ngập nước mỗi khi có mưa lớn.

Khoảng 15 giờ ngày 27.9, anh Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi) và vợ là chị Dương Thị Huệ (35 tuổi, quê xã Quảng Ninh, Thanh Hóa, đang thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, P.An Cựu) đi bộ ra bến xe để về Thanh Hóa, nhưng khi ra đến đầu kiệt 46 thì chị Huệ sẩy chân, bị nước cuốn trôi.

Người vợ bị nước cuốn trôi trước mặt chồng tại điểm ngập lụt - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hỗ trợ tìm kiếm và đưa anh Hùng về công an phường

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo bà Hoàng Như Thanh, vợ chồng anh Hùng thuê trọ tại P.An Cựu được vài tháng. Chiều nay, do có việc cần về quê gấp nên họ đã lội qua đoạn ngập nước và người vợ bị nước cuốn trôi.

Sau khi chị Huệ bị nước cuốn, người dân địa phương hỗ trợ anh Hùng khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ cho nạn nhân nhưng bất thành.

Đến khoảng 18 giờ, anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng để nhờ cứu hộ. Hiện lực lượng PC07 phối hợp Công an P. An Cựu đang tổ chức tìm kiếm người vợ mất tích, đồng thời đưa anh Hùng về trụ sở Công an P.An Cựu nghỉ tạm.

