Tìm thấy thi thể nam thiếu niên bị nước cuốn trôi trên Kênh Xáng ở TP.HCM

Chiều 21.9, lực lượng chức năng tại TP.HCM đã tìm thấy thi thể nam thiếu niên N.P.T.L (16 tuổi, ở TP.HCM, học sinh lớp 9) tại khu vực Kênh Xáng, xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ).

Khu vực nam thiếu niên 16 tuổi bị nước cuốn trôi mất tích ẢNH: TRẦN KHA

Nạn nhân được người dân phát hiện bị nước cuốn trôi, mất tích trong lúc lội nước bắt lươn tại chân cầu Xáng vào ngày 20.9.

Theo thông tin từ người nhà, chiều 20.9, sau khi đi học về, em L. thay đồ, lấy xe đạp điện và cùng một người bạn gần nhà ra ngoài. Không lâu sau, người bạn chạy về báo tin em L. bị trượt chân xuống Kênh Xáng khi đang lội nước bắt lươn. Dòng nước chảy xiết đã cuốn em L. đi, dẫn đến vụ việc mất tích thương tâm.

Nhận được tin báo, Công an xã Hóc Môn đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM triển khai công tác lặn tìm.

Tuy nhiên, do dòng nước Kênh Xáng chảy mạnh, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn một ngày nỗ lực, đến chiều 21.9, thi thể em L. được người dân và cơ quan chức năng phát hiện cách vị trí mất tích hơn 100 mét và được đưa lên bờ.

Bà T.T.C, mẹ ruột của em L., đau đớn kể lại rằng chiều 20.9, em L. xin bà ra ngoài chơi nhưng bà không đồng ý. Dù vậy, em L. vẫn rời khỏi nhà.

"Nếu lúc đó tôi kiên quyết hơn, có lẽ con đã không ra đi như vậy", bà C. nghẹn ngào chia sẻ.

Chiều 21.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thiếu niên N.P.T.L (16 tuổi, ở TP.HCM, học sinh lớp 9) bị nước cuốn trôi mất tích ở Kênh Xáng ẢNH: TRẦN KHA

Được biết, gia đình em L. có hoàn cảnh khó khăn, bà C. làm công nhân tại một công ty in giấy, còn chồng bà làm thợ cơ khí. Vụ việc mất con trai khiến gia đình bà gần như suy sụp.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nam thiếu niên bị nước cuốn trôi, tử vong ở Kênh Xáng. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi vui chơi gần các khu vực kênh rạch, đặc biệt trong điều kiện thời tiết và dòng nước phức tạp.