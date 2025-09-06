Đồng Nai: 2 mẹ con đoàn tụ với gia đình sau gần 1 năm 'mất tích'

Ngày 6.9, Công an xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa bàn giao Đ.T.M (33 tuổi, ở xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) cùng với bé gái khoảng 2 tháng tuổi cho gia đình sau gần 1 năm người này bị 'mất tích'.

Người phụ nữ có biểu hiện không bình thường bế theo con gái vào nhà người dân ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỒNG PHÚ

Trước đó, trưa 4.9, một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, bế theo bé gái khoảng 2 tháng tuổi, đi vào nhà người dân ở thôn 9, xã Đồng Phú (thuộc H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ).

Lo lắng về sự an toàn của đứa trẻ, người dân đã trình báo công an và chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Tại đây, sau 1 thời gian vận động, lực lượng công an xã cùng chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương đã đưa được cháu bé ra khỏi vòng tay người mẹ đang có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Sau khi giúp gia đình đoàn tụ sau hơn 1 năm người này 'mất tích', lực lượng công an và chính quyền địa phương còn vận động tiền trao cho gia đình để hỗ trợ đi lại ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỒNG PHÚ

Cháu bé sau đó được các đoàn thể tại địa phương giữ lại chăm sóc, còn người mẹ được đưa đến Trung tâm y tế xã Đồng Phú để theo dõi sức khỏe và đảm bảo an toàn trong lúc chờ tìm kiếm thân nhân.

Qua xác minh, tra cứu dữ liệu, lực lượng công an đã xác định người phụ nữ này là Đ.T.M, thường trú tại xã Đắk Sin, H.Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (nay là xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) và lập tức liên hệ được với gia đình.

Nhận được thông tin, cha mẹ và em trai của chị Đ.T.M đã từ Lâm Đồng đến xã Đồng Phú đón con gái và cháu ngoại về.

Theo người nhà chị Đ.T.M, chị M. bắt đầu có biểu hiện tâm lý không bình thường từ tháng 6.2024. Đến khoảng tháng 10.2024, trong lúc bố mẹ đi làm thuê, chị M. đã rời khỏi nhà và 'mất tích' suốt nhiều tháng dù gia đình đã cố gắng tìm kiếm.

Trong giây phút đoàn tụ, gia đình chị M. xúc động gửi lời cảm ơn lực lượng công an, đoàn thể không chỉ giúp gia đình được đoàn tụ mà còn vận động, hỗ trợ 3 triệu đồng để có điều kiện đưa 2 mẹ con trở về nhà.