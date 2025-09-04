Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cam kết điều gì, VBF từng liên lạc với ai về vụ ‘mất tích’?

Tối 5.9, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam có thông cáo báo chí về vụ ‘mất tích’ của Chủ tịch VBF

Cuộc họp Ban Chấp hành của VBF sẽ được tổ chức vào lúc 17 giờ ngày 5.9 để thông báo kết quả của cuộc họp nội bộ trước đó, diễn ra ngày 4.9.

Ông Nguyễn Duy Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF sẽ là người đại diện phát ngôn chính thức về toàn bộ vụ việc. Theo nguồn tin từ VBF, sau một thời gian không thể liên lạc với ông Lê Tú Bảo, một lãnh đạo của VBF đã chủ động kết nối với con nuôi của ông Bảo.

Chủ tịch VBF đương nhiệm

Đầu tháng 8, ông Nguyễn Duy Hùng đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Lê Tú Bảo. Trong cuộc trao đổi này, ông Bảo cam kết bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động của VBF – điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh VBF không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mà hoàn toàn tự chủ tài chính.

Việc Chủ tịch VBF Lê Tú Bảo vắng mặt và không thể liên lạc trong thời gian dài đã gây lo lắng trong giới thể thao. Tuy nhiên, đại diện VBF cho biết, mọi hoạt động vẫn đang được duy trì ổn định dưới sự điều hành của Ban Chấp hành.

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 4.9

Ngay sau cuộc họp ngày 5.9, VBF sẽ gửi báo cáo đầy đủ tới Bộ Nội vụ và xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản, đảm bảo xử lý sự việc theo đúng quy định pháp luật và quy chế tổ chức. Thông cáo báo chí chính thức dự kiến sẽ được VBF phát hành vào tối cùng ngày. Ngành thể thao cũng đang đề nghị các cơ quan chức năng ở Việt Nam xác minh thông tin có liên quan đến Chủ tịch VBF. Các cơ quan này đang xác minh.





