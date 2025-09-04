Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 4.9

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
04/09/2025 17:20 GMT+7

Câu chuyện thời sự nhất của thể thao Việt Nam lúc này liên quan đến Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đang ở Mỹ.

Ban Thường vụ Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) đã tổ chức một cuộc họp khẩn trực tuyến vào lúc 16 giờ 30 ngày 4.9, theo chỉ đạo từ Cục TDTT Việt Nam để làm rõ lý do vắng mặt kéo dài của ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch VBF (thành viên Ban Thường vụ VBF), từ cuối tháng 2.2025 đến nay.

Vắng mặt kéo dài của Chủ tịch VBF 

Ông Lưu Tú Bảo đã ra nước ngoài — cụ thể là đến Mỹ — từ cuối tháng 2.2025 để lo việc gia đình. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ông vẫn chưa trở về Việt Nam. Một tháng trước cuộc họp, trao đổi với Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF ông Nguyễn Duy Hùng, ông Lưu Tú Bảo cho biết đang bận công việc ở Mỹ, và nhờ Ban Thường vụ VBF điều hành các công việc của VBF. 

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vắng mặt tại cuộc họp khẩn trực tuyến ngày 4.9- Ảnh 1.

Ông Lưu Tú Bảo (bìa phải), Chủ tịch VBF

Cuộc họp được triệu tập khẩn vào ngày 4.9 nhằm đề nghị ông Lưu Tú Bảo báo cáo lý do vắng mặt suốt nhiều tháng qua, đồng thời bàn phương án điều hành và triển khai công việc của VBF trong thời gian tới. 

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam 'mất tích' nhiều tháng, VBF họp khẩn

Tuy nhiên, ông Lưu Tú Bảo đã không có mặt ở cuộc họp trực tuyến này. Được biết, Cục TDTT Việt Nam đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF quán xuyến công việc chung trong thời gian ông Bảo vắng mặt, nhằm đảm bảo hoạt động của VBF vẫn được duy trì ổn định.

Khám phá thêm chủ đề

